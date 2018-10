Da Bologna un ponte per la pace | La guerra è contro l' uomo

Crollo ponte : scritta contro Benetton in negozio nel centro di Bologna : "Genova: sappiamo il nome di chi e' stato": così una scritta con vernice rossa - apparsa nella notte e subito rimossa in mattinata - comparsa su una delle vetrine laterali del negozio United Colors of Benetton di via Rizzoli, nel centro di Bologna. In fondo alla scritta la firma dell'organizzazione politica "Noi restiamo" e il simbolo della falce e del martello. Sul posto è intervenuta la ...

Esplosione di Bologna : gli operai rinunciato alle ferie per riaprire il ponte dell’A14 a Borgo Panigale : I lavoratori della Ged srl di Castilenti - la ditta abruzzese che realizzerà le travi per il ripristino del tratto di strada danneggiato dall'Esplosione di un camion carico di GPL - rinunceranno alle ferie per portare a termine l'opera e permettere la riapertura del ponte entro la metà di ottobre.Continua a leggere

Incidente Bologna - 5 mesi per il nuovo ponte. Danni per 10 milioni | : Solo il ponte dovrebbe costare circa un milione di euro, ne serviranno 5 per le concessionarie di auto distrutte dalle fiamme. Il ministro Toninelli: "No a disagi, guida assistita per ridurre ...

Ipotesi colpo di sonno dell'autista del tir per l'esplosione di Bologna. Ponte crollato - ci vorranno 5 mesi : L'unica vittima è il conducente dell'autocisterna. 145 i feriti. Il bilancio poteva essere più tragico senza l'intervento delle forze dell'ordine che hanno bloccato la circolazione -

Incidente Bologna - riaperta autostrada : 5 mesi per il nuovo ponte : Incidente Bologna, riaperta autostrada: 5 mesi per il nuovo ponte Dovrebbe costare circa un milione di euro. Il ministro Toninelli: "No a disagi, guida assistita per ridurre incidenti". L'autista alla guida del tir era esperto, ma dalle immagini si nota che non ha frenato Parole chiave: ...

Bologna - scoppio A14 : verifiche su ponte : 23.01 Fiamme spente sulla tangenziale a Borgo Panigale dopo l'incidente che ha coinvolto 3 mezzi pesanti e provocato una esplosione (un morto,oltre 100 feriti). Per tutta la notte proseguiranno le ispezioni degli ingegneri di Autostrade per l'Italia, per valutare i danni a strade e autostrade adiacenti il crollo parziale di un ponte. Ci sono accomodamenti in corrispondenza delle uscite obbligatorie istituite a Casalecchio di Reno, verso la ...

Bologna : fortissima esplosione - due morti e oltre 60 feriti. Crollato ponte : Bologna: camion in fiamme e una fortissima esplosione , due morti e oltre 60 feriti. Crollato ponte Fortissime Esplosioni a… L'articolo Bologna: fortissima esplosione,due morti e oltre 60 feriti. Crollato ponte proviene da Essere-Informati.it.

Incidente Bologna - esplode tir : crolla un ponte sul raccordo. VIDEO : Incidente Bologna, esplode tir: crolla un ponte sul raccordo. VIDEO L'Incidente è successo sul raccordo di Casalecchio che collega l'A1 con l'A14 dopo l'esplosione di una autocisterna. Il ponte sulla via Emilia è parzialmente crollato: sulla corsia dell'autostrada c'è un vasto squarcio provocato Parole chiave: ...