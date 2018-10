“Corpo fatto a pezzi | cranio spaccato” La drammatica fine di Manuel | 18enne ucciso dai

fanpage

: Manuel Careddu, ritrovato il corpo del 18enne: “Fatto a pezzi, cranio rotto”. Era sepolto… - TutteLeNotizie : Manuel Careddu, ritrovato il corpo del 18enne: “Fatto a pezzi, cranio rotto”. Era sepolto… - Antico_Egitto : Oristano, il diciottenne ucciso da coetanei: 'Corpo fatto a pezzi, cranio spaccato' - La Repubblica - GBonincotro : RT @LaStampa: Ritrovato il corpo del 18enne ucciso a Oristano: fatto a pezzi e sepolto sotto terra -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Cinque giovani sono finiti in carcere, accusati di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Secondo le prime indiscrezioni, il corpo diè statoe poi sotterrato in un terreno in provincia di Oristano. Ildi Macomer sarebbe statoper un debito di droga.