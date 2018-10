Cagliari | Barella spegne le sirene di mercato | “non ci penso | se ne occupano società e

Cagliari - anche l'Arsenal su Barella : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport , l'Arsenal si sta interessando a Nicolò Barella del Cagliari. Il talento sardo non ha mai fatto mistero del suo sogno di giocare in Premier League.

Cagliari - premio Ussi per Barella : Cagliari - Verrà celebrato nella sua Sardegna domani pomeriggio il nuovo punto fermo della Nazionale di Mancini, Nicolò Barella che riceverà uno dei Premi Ussi Sardegna 2018. A fare da cornice lo ...

Cagliari - Capello elogia Barella : “Mi ricorda Tardelli” : Cagliari– Da ormai una stagione a questa parte Niccolò Barella sta dimostrando sul campo, con la maglia dei sardi, tutto il suo valore. Nonostante la giovane età, la poca esperienza e una dimensione, a Cagliari, che non lo mette costantemente sotto i riflettori, il centrocampista si sta facendo notare. In Sardegna e, da ora, anche […] L'articolo Cagliari, Capello elogia Barella: “Mi ricorda Tardelli” proviene da Serie A News Calcio ...

Cagliari-Barella - impatto da leader in Nazionale : grinta e personalità : Un impatto devastante in maglia azzurra per Nicolò Barella. Il giovane centrocampista del Cagliari ha mostrato grande personalità, grinta e voglia di combattere su ogni pallone. Nonostante la giovane età e la seconda gara da titolare in maglia azzurra, Barella non sembrerebbe aver accusato il colpo emotivo: prestazione da autentico leader e valore aggiunto nel […] L'articolo Cagliari-Barella, impatto da leader in Nazionale: grinta e ...

Inter - obiettivo Barella : il Cagliari potrebbe chiedere 50 milioni di euro : Uno dei migliori talenti italiani in circolazione è sicuramente Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, classe 1997, che ieri ha fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale. Il giocatore è stato al centro di varie voci di mercato sia la scorsa estate che a gennaio 2018, ma il patron dei sardi, Giulini, non ha mai voluto saperne di sedersi al tavolo delle trattative, ritenendo il proprio gioiello incedibile. Le cose, però, potrebbero ...

Boom Barella : via dal Cagliari - tra Inter e Milan... : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, Nicolò Barella è pronto a dire addio al Cagliari. Non a gennaio ma nella prossima estate quando sarà venduto, valutazione ben 45 milioni di euro: lo vuole l'Inter che ha ...

Cagliari - Barella e Cragno pronti all’esordio in Nazionale : Barella e Cragno sono pronti all’esordio con la maglia della Nazionale: domani a Genova contro l’Ucraina, soprattutto il centrocampista potrebbe scendere in campo almeno a partita in corso, se non da titolare considerando il duplice impegno settimanale. Nonostante abbia già qualche convocazione alle spalle – le prime le ha messe a referto con Ventura – il giovane Cagliaritano non ha ancora avuto modo di assaggiare ...

Diretta/ Cagliari-Milan (risultato live 1-0) streaming video e tv : palo clamoroso di Barella! : Diretta Cagliari Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo della 4^ giornata di Serie A (oggi 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 20:52:00 GMT)

Cagliari - Barella schiaccia l’occhio al Milan e punta ad un futuro “azzurro” : Cagliari, Nicolò Barella si appresta ad affrontare il Milan, una delle squadre in corsa per accaparrarselo nel prossimo futuro Nicolò Barella è stato e sarà uno dei pezzi pregiati del calciomercato italiano. Nella scorsa estate il Cagliari non ha voluto vendere il gioiellino di casa, ma sarà difficile trattenere il talentuoso centrocampista ancora a lungo. Una delle squadre in corsa per accaparrarsi il calciatore è il Milan di Gattuso, ...

Cagliari-Milan - Kessié sulle orme di Strasser. E per Barella un quasi derby : Quella volta fu Rino Gattuso a lasciare il campo per fare spazio a un giovanissimo e promettente Rodney Strasser. Accadde che il sierraleonese segnò il gol che regalò la vittoria al Milan risolvendo ...

Serie A - Atalanta-Cagliari 0-1 : decide la punizione - deviata - di Barella : Intanto è stato messo fuori anche il regista Cigarini, sostituito dal croato vice Modric e vice campione del mondo Filip Bradaric che non ha la sua autorità in regia, ma è più mobile e gioca sempre a ...

DIRETTA/ Atalanta Cagliari (risultato finale 0-1) streaming video e tv : la dea cade - decide Barella! : DIRETTA Atalanta Cagliari, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Bergamo la Dea, in grande condizione, ospita gli isolani che hanno un solo punto(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 22:38:00 GMT)