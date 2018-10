Boeri | “Con quota 100 un dipendente statale potrebbe perdere fino a 500 euro al mese” 

Pensioni - Boeri : “Con quota 100 e stop all’adeguamento alla speranza di vita costi di 140 miliardi in dieci anni” : Nuovo scontro tra il presidente Inps Tito Boeri e il governo gialloverde. Boeri è tornato in audizione davanti alla commissione Lavoro della Camera sulle proposte per l’equità del sistema previdenziale e ha spiegato che la quota 100 per andare in pensione insieme alla mancata indicizzazione dell’età di uscita alla speranza di vita costerà 140 miliardi nei prossimi dieci anni oltre ad avere, a regime, un impatto di 100 miliardi sul ...

