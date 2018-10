Biglietti Roma-CSKA Mosca | Champions League 2018-2019 | come acquistare i tickets per la

Sfera Ebbasta in tour nel 2019 - Biglietti in prevendita per le date nei palazzetti di Roma - Napoli e Milano : Sfera Ebbasta sarà in tour nel 2019, sono tre gli appuntamenti al momento confermati. Lo Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019 si compone al momento di tre concerti nelle principali arene indoor della penisola per tre live a Roma, Napoli e Milano. Il 17 aprile 2019, Sfera Ebbasta è atteso in concerto al Palalottomatic a di Roma, il 19 aprile sarà al Palapertenope di Napoli e il 27 aprile sarà nella sua Milano per un concerto al Mediolanum ...

Nuovo tour dei Tiromancino nel 2019 - prime date e città per il “concerto della vita” con orchestra sinfonica : Biglietti in prevendita : Annunciato il Nuovo tour dei Tiromancino nel 2019, con le prime date di una tournée teatrale che proporrà i brani del Nuovo album Fino a qui in una versione decisamente inedita. Dopo il grande successo della raccolta di duetti su brani storici della band e un'assenza dai palchi di almeno due anni, i Tiromancino torneranno in tour da gennaio 2019 con una serie di concerti nei principali teatri italiani per presentare al pubblico l'ultimo ...

Mostra Andy Warhol Roma 2018-2019 : date - orari - prezzi dei Biglietti e opere esposte al Vittoriano : date con orari di apertura e prezzi dei biglietti per ammirare la Mostra dedicata al grande artista statunitense Andy Warhol, per celebrare i 90 anni dalla sua nascita. Al Complesso del Vittoriano a Roma sono esposte oltre 170 opere di uno degli artisti più influenti del XX secolo e principale esponente della Pop Art. Al Complesso del Vittoriano di Roma in Mostra oltre 170 opere del grande Andy Warhol Lo scorso 3 ottobre è stata inaugurata ...

Prezzi dei Biglietti in prevendita per i concerti di Michele Zarrillo da Roma a Milano : I concerti di Michele Zarrillo per Vivere e Rinascere sono finalmente ufficiali. Dopo il tour che l'ha tenuto impegnato nei mesi appena trascorsi, l'artista Romano è pronto a tornare sul palco con la musica del disco che ha rilasciato nel febbraio del 2017 a seguito della sua partecipazione al Festival di Sanremo con Mani nelle mani. Queste le parole con le quali ha voluto spiegare la scelta di prendersi dei tempi maggiormente dilatati e ...

Festa del Cinema di Roma 2018 : date - Biglietti - programma - ospiti - eventi e film : Presso l’Auditorium della Conciliazione si è svolta la conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2018. Si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica dal 18 ottobre al 28 ottobre. Vi segnaleremo le date, il prezzo dei biglietti, il programma completo con eventi, film e gli ospiti presenti. Festa del Cinema Roma 2018: programma completo dei film e ospiti presenti “Donne, memoria e Cinema del ...

Nuove date dei Maneskin dopo il sold out a Roma - Milano e Bologna : Biglietti in prevendita e calendario aggiornato : Nuove date dei Maneskin sono state annunciate dopo un triplo sold out messo a segno nelle città di Roma, Milano e Bologna. I concerti previsti nelle tre città italiane raddoppiano per consentire a tutti i fan interessati di acquistare i biglietti per i tre live attesi nel 2019. Le Nuove date dei Maneskin per il tour 2019 seguono l'annuncio dell'album Il ballo della vita, primo progetto discografico del gruppo di X Factor dopo l'ep d'esordio ...

Roma : venerdì al via prevendita Biglietti 13esima edizione Festa Cinema : Roma – La prevendita dei biglietti per la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma iniziera’ venerdi’ 12 ottobre alle ore 9, contemporaneamente su tutti i canali di vendita: presso la Biglietteria del Villaggio del Cinema (allestita per l’occasione di fronte all’Auditorium Parco della Musica), i punti vendita autorizzati TicketOne, la biglietteria telefonica TicketOne (servizio a pagamento), online ...

Ed Sheeran in Italia nel 2019 : ultimi Biglietti disponibili per Firenze - Roma e Milano su TicketOne e TicketMaster : Ed Sheeran in Italia nel 2019 per tre concerti in programma nel mese di giugno in tre città della penisola. Ed Sheeran in Italia nel 2019 si esibirà a Firenze il 14 giugno, a Roma il 16 giugno e a Milano il 19 giugno. Il concerto di Firenze è in programma alla Visarno Arena per Firenze Rocks, il concerto di Roma si terrà allo Stadio Olimpico e il concerto di Milano allo Stadio San Siro. I biglietti per Roma e Milano risultano al momento ...

Il docufilm sugli Afterhours in anteprima alla Festa del cinema di Roma : info Biglietti in prevendita : Il docufilm sugli Afterhours racconta 30 anni di musica raccolti in un concerto evento al Mediolanum Forum di Assago. Questo sarà il contenuto del prossimo film che sarà presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, con biglietti in prevendita a partire dalle 9 del 12 ottobre. Noi siamo Afterhours conta sulla regia di Giorgio Testi e si prefigge l'obiettivo di raccontare non solo 30 anni di musica, ma anche l'abbraccio dei tanti fan ...

Biglietti WWE Live Bologna e Roma novembre 2018 : prezzi - line up - info : Biglietti WWE Live novembre 2018. Dopo l’enorme successo delle date nel 2017 e quella a Torino lo scorso maggio, la WWE Live torna ancora una volta in Italia con due imperdibili appuntamenti. Questa volta saranno Bologna e Roma ad accogliere il grande spettacolo del wrestling con le superstar della WWE che si affronteranno in match all’ultimo respiro. WWE Live Bologna e Roma novembre 2018: line up Torna ...

Nuova data di Calcutta al Palalottomatica di Roma il 5 febbraio : Biglietti in prevendita : Continua il tour per Evergreen, con una Nuova data di Calcutta al Palalottomatica di Roma in programma per i 5 febbraio. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. I tagliandi d'ingresso possono essere acquistati e ricevuti con corriere espresso oppure ritirati sul luogo dell'evento. In questo secondo caso, occorre presentarsi in cassa con un proprio documento d'identità e la ricevuta ottenuta tramite ...

Mostra Andy Warhol a Roma - esposizione al Vittoriano : Biglietti in vendita e orari : A ottobre si inaugureranno alcune mostre in Italia. Tra le più significative ci sarà l’esposizione di Andy Warhol a Roma. L’apertura dei battenti è stata fissata per mercoledì 3 ottobre 2018 all’interno dell’Ala Brasini del Complesso del Vittoriano. Il genio della Pop Art sarà protagonista della stagione autunno-inverno nella Capitale. La Mostra, prodotta e organizzata da Arthemisia, consentirà di ammirare oltre 170 opere dell’artista ...

Max Gazzè a Roma per La Favola di Adamo ed Eva Tour : Biglietti in prevendita : Max Gazzè a Roma per tre serate a dicembre, in concerto con La Favola di Adamo ed Eva. Lo staff dell'Auditorium Parco della Musica di Roma ha proclamato, nelle ultime ore, un nuovo save-the-date: il 28, 29 e 30 dicembre Max Gazzè festeggerà sul palco della Sala Santa Cecilia i primi 20 anni dell'album La Favola di Adamo ed Eva, che lo aveva consacrato al pubblico italiano nel 1998. La Favola di Adamo ed Eva è il secondo disco in studio ...

Al via la prevendita dei Biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019 : prezzi e info utili per l’acquisto su TicketOne : Parte la prevendita dei biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano. La prevendita dei biglietti per il concerto di Firenze inizierà invece il 1° ottobre (da App Firenze Rocks) e il 2 ottobre su TicketOne.it. I biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019 sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 27 settembre, attraverso il circuito TicketOne, online e via call center. La disponibilità dei biglietti è molto limitata e ...