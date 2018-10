Andy Murray si affida al guru del fitness di Mario Balotelli

Stagione finita per Andy Murray : il ritorno al top è l’obiettivo di un 2019 (si spera) in salute : Si conclude in anticipo la Stagione di Andy Murray: il tennista scozzese ha annunciato di non avere in programma altri tornei fino alla fine dell’anno Iniziata da poche settimane e già finita la Stagione di Andy Murray. Dopo essere rimasto a riposo per circa un anno, a causa di un brutto infortunio all’anca che lo ha tenuto fuori da Wimbledon 2017, il tennista scozzese ha avuto il tempo di giocare solo sei tornei, prima di porre fine al ...

ATP Shenzhen – Andy Murray si arrende ai quarti : lo scozzese ko contro Verdasco : Andy Murray sconfitto nei quarti di finale dell’ATP di Shenzhen: il tennista scozzese si arrende in due set allo spagnolo Fernando Verdasco Dopo l’ottimo successo ottenuto su David Goffin, Andy Murray si arrende ai quarti di finale dell’ATP di Shenzhen. Il tennista scozzese, scivolato in 311ª posizione dopo un brutto infortunio all’anca che lo ha tenuto fermo per circa un anno, è stato sconfitto in due set, dopo 1 ora e 40 minuti, con il ...

ATP Shenzhen – Andy Murray sfrutta il forfait di Zhang e accede agli ottavi di finale : Andy Murray accede agli ottavi di finale dell’ATP di Shenzhen: Zhizhen Zhang costretto al ritiro per un problema fisico sul finire del terzo set Dopo la sconfitta subita al secondo turno degli US Open, Andy Murray torna a giocare un match ufficiale, sul cemento dell’ATP di Shenzhen. Il tennista britannico supera il primo turno del torneo cinese grazie al ritiro dell’avversario Zhizhen Zhang, costretto al forfait sul finire del terzo set ...

Andy Murray maldestro lascia cadere il piatto commemorativo a Shenzhen : La star del tennis britannico Andy Murray ha condiviso sul web l'imbarazzante momento in cui ha lasciato cadere un piatto commemorativo offertogli prima di un torneo in Cina. L'ex numero uno del mondo ...

US Open – Osaka - la campionessa timida : il commento social di Andy Murray la fa arrossire! [FOTO] : Andy Murray si complimenta con Naomi Osaka su Instagram: la giovane campionessa sorpresa dal commento, ‘arrossisce’ Sabato notte, Naomi Osaka ha fatto la storia del tennis, diventando la prima tennista giapponese ad aver vinto un torneo Slam. La giovane giocatrice nipponica ha ribaltato ogni pronostico, superando in finale la 23 volte campionessa Slam, Serena Williams. Dai social sono arrivati tantissimi commenti in favore di ...

Coppa Davis – Andy Murray costretto a dare forfait : niente ritorno davanti al pubblico britannico : Continua il lento recupero dagli acciacchi fisici per Andy Murray: lo scozzese costretto a saltare l’impegno di Coppa Davis davanti al proprio pubblico Nonostante sia tornato per una fugace apparizione agli US Open, Andy Murray è ben lontano dal considerarsi al top della sua forma fisica. Il problema all’anca che lo ha tenuto fuori per circa un anno non sembra ancora essersi risolto del tutto. Murray dunque è stato costretto a dare forfait ...

Andy Murray e il curioso ‘incidente’ con la figlia piccola : colpo da ko - il tennista porta i segni sul volto! [FOTO] : Andy Murray ha postato su Instagram le foto di un curioso ‘incidente’ capitatogli mentre giocava con la figlia piccola: probabilmente un colpo, fortuito, della piccola lo ha fatto sanguinare! Impegnato nel tabellone principale maschile degli US Open, dopo il successo all’esordio su Duckworth, Andy Muray cerca anche di ritagliarsi qualche momento di relax per stare insieme alla propria famiglia. Certo, a patto che il tempo ...

ATP Shenzhen - Andy Murray e Stefanos Tsitsipas al via. C'è Seppi : Il numero 80 del mondo Lukas Lacko chiude l'entry list, Mackenzie McDonald è la prima riserva. ↓ VISUALIZZA ISCRITTI ↓ 1 GOFFIN, David BEL 11 2 Tsitsipas, Stefanos GRE 15 3 CORIC, Borna CRO ...

Masters 1000 Cincinnati – Esordio deludente per Andy Murray : lo scozzese ko in 3 set : Andy Murray ko all’Esordio nel Masters 1000 di Cincinnati 2018: Pouille ha la meglio sullo scozzese al primo turno del torneo statunitense Esordio amaro per Andy Murray al torneo Masters 1000 di Cincinnati 2018: lo scozzese, che qualche settimana fa si era ritirato dal torneo ATP di Washington prima della semifinale, al ritorno in campo dopo un brutto infortunio all’anca, è stato battuto al primo turno del torneo ...

“Con quale tennista usciresti se fossi gay?” - la risposta social di Andy Murray spiazza tutti : “scelgo…” : Simpatico botta e risposta social tra un fan ed Andy Murray: il tennista ‘costretto’ a scegliere un collega con il quale avere un appuntamento se fosse gay, la scelta ricade su Feliciano Lopez Nonostante stia cercando di recuperare la forma migliore, dopo il brutto infortunio che l’ha tenuto fuori quasi un anno, Andy Murray non ha perso il sorriso. Il tennista britannico è stato protagonista di un divertente siparietto ...

ATP Washington – Andy Murray dà forfait : problema fisico per lo scozzese che salta anche Toronto : Andy Murray costretto a fermarsi nella semifinale dell’ATP di Washington: il tennista scozzese dà forfait a causa di un problema fisico Dopo le oltre 3 ore di battaglia contro Copil, il fisico di Andy Murray non ha retto. Il tennista scozzese, appena tornato da un brutto infortunio all’anca che lo ha tenuto fuori quasi un anno, è stato costretto a dare forfait dalla sfida delle semifinali contro De Minaur. Troppo il dispendio di energie ...