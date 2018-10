Ama il suo quartiere e sceglie la mobilità dolce | l’Ateneo traccia l’identikit del

Raiz - così il suo album NeshAma lega il nord e il sud del Mediterraneo : “Ho imparato a cantare in ebraico grazie a mia moglie” : “Sono un napoletano ebreo cresciuto tra rock, global beat e tradizione”. così si presenta Raiz, che ritorna insieme ai Radicanto con Neshama (Area Live / Puglia Sound). Un album che richiama i fedeli alla pace, una pace possibile per ora solo in musica. Un viaggio intimo e mistico in noi stessi, che lega il nord e il sud del Mediterraneo, fondendo la melodia e la lingua napoletana ai testi paraliturgici della tradizione degli ebrei ...

Anderson Paak feat. Kendrick LAmar. Con "Tints" passato e nuovi suoni stanno insieme : Due delle superstar più luminose del panorama r'n'b contemporaneo e soprattutto due artisti capaci di non dimenticare e , anzi, usare il passato per coniugarlo con i nuovi suoni . Anderson è un ...

JAmal Khashoggi - media turchi : “Il suo corpo forse è stato sciolto nell’acido” : Il corpo di Jamal Khashoggi, dissidente saudita scomparso 13 giorni fa dopo l’ingresso nel consolato del suo Paese a Istanbul, potrebbe essere stato sciolto nell’acido. La polizia turca, scrive il quotidiano Haberturk, “sta indagando seriamente” sull’ipotesi. Secondo il quotidiano, che cita fonti dell’indagine, l’ipotesi – su cui stanno lavorando anche gli agenti del Mit, i servizi segreti di Ankara – è ...

Morata racconta i suoi momenti difficili : “soldi e fAma portano molti problemi” : Alvaro Morata ha raccontato la sua vita al di fuori del campo da calcio, con qualche problema derivato dalla fama ottenuta negli ultimi anni Alvaro Morata si racconta. Ai microfoni di El Mundo, il centravanti spagnolo ha parlato del momento della sua carriera al Chelsea, ma anche della vita da calciatore che gli ha comportato alcuni problemi non da poco. Soldi e fama hanno creato qualche scompenso nella vita di Morata: “Dalla ...

FRANCESCO SPINELLI SANTO/ Il fondatore delle Suore Sacramentine : "Amatevi e sopportatevi nei vostri difetti" : Papa FRANCESCO ha promosso quattro canonizzazioni che avverranno oggi, fra cui quella di FRANCESCO SPINELLI, fondatore delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 03:02:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Genoa esonera Davide Ballardini - al suo posto richiAmato Ivan Juric : Nel giro di poche ore, il valzer delle panchine della Serie A produce la sua seconda vittima: dopo Lorenzo D’Anna al Chievo, sostituito da Gian Piero Ventura, è la volta di Davide Ballardini, la cui esperienza al Genoa termina dopo l’1-3 subito dal Parma nell’ultima giornata di campionato. Al suo posto ritorna Ivan Juric, che era saltato a sua volta dopo aver perduto il derby di andata contro la Sampdoria nella scorsa ...

Facebook presenta Portal - il suo primo smart display con Amazon Alexa : Facebook presenta ufficialmente Facebook Portal e Portal Plus, due smart display dotati di Amazon Alexa e incentrati sulle video chat: ecco tutti i dettagli e i prezzi di vendita. L'articolo Facebook presenta Portal, il suo primo smart display con Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

eBay accusa Amazon di sottrargli venditori usando il suo servizio di chat - : Il Wall Street Journal ha riportato che eBay ha colto sul fatto circa 50 rappresentanti di vendita Amazon in tutto il mondo che hanno inviato più di 1.000 messaggi ai venditori eBay. Nella lettera di ...

Mario Balotelli - il disastro in una sera : chi ha chiAmato Mancini in Nazionale al posto suo - fine in disgrazia : Da capitano a spettatore. Mario Balotelli in un mese riassume tutta la sua carriera, in Nazionale e non. Atteso al grande salto, dopo due belle stagioni al Nizza , il 28enne ex attaccante di Inter , ...

«Amanda - per noi ginecologi il suo caso era aborto sicuro» : Il dottor Paolo Martinelli, ginecologo dell'ospedale «Mater Salutis» di Legnago, lo dice a chiare lettere, anche se quasi con pudore: dal punto di vista della scienza Amanda Maria Paola Tagliaferro ...

Domenica In - Mara Venier parla del suo ritorno : 'Pensavo di essere Amata ma non con questo tifo' : Mara Venier è tornata a essere la signora della Domenica grazie al successo della sua Domenica In . Ed è proprio di questo che ha parlato nella sua intervista al settimanale Oggi . Gli ottimi ascolti ...

Amazon raddoppia il salario orario dei suoi dipendenti : (Foto: Ansa) A seguito degli scioperi del personale di Amazon che lamentava un trattamento economico troppo basso rispetto al sempre crescente volume di lavoro, ieri l’amministratore delegato del colosso americano, Jeff Bezos, ha stabilito l’aumento dello stipendio orario minimo da 7,5 dollari l’ora a 15 dollari a partire dal 1 novembre prossimo. Con un fatturato di oltre 177 miliardi di dollari nel 2017 e 570 mila dipendenti in tutto il ...

Amazon aumenta a 15 dollari il salario minimo dei suoi dipendenti in USA : E’ il principale colosso dell’e-commerce a livello mondiale, gestisce milioni di spedizioni ed è la metà preferita da milioni di consumatori che effettuano quotidianamente acquisti online. Parliamo ovviamente di Amazon, il colosso dello shopping online che ha di recente superato una capitalizzazione di 1000 miliardi di dollari, con una crescita impressionante che vede la multinazionale fondata da Jeff Bezos espandersi anche in ...