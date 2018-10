AIGAE | guide da tutta Italia per i 20 anni del Parco Nazionale della Val Grande

AIGAE scende in campo in Calabria per formare nuove Guide Ambientali Escursionistiche : “Nella tragedia del Raganello non sono mai state coinvolte Guide iscritte al Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche, che invece hanno dato il loro supporto in fase di soccorso. Ora scendiamo nuovamente in campo, in Calabria, per formare nuove Guide anche perché in Italia e in particolare nel Sud è in forte crescita la domanda nel settore del Turismo Ambientale. Continua la collaborazione tra AIGAE e i Parchi della Calabria, ...