WhatsApp per Android sta cancellando i messaggi più vecchi | succede anche a voi?

WhatsApp permette di scaricare le GIF linkate prima di inviarle : La nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp [VIDEO] in questi giorni ha introdotto una nuovissima funzionalita' che sara' contenuta nel prossimo aggiornamento. Le indiscrezioni su tale funzione riguardano le GIF, ovvero le immagini indirizzate ad un link che solitamente si utilizzano per comunicare per immagini. Sara' possibile scaricare le GIF di cui abbiamo effettuato il copia-incolla del link prima di inviarle al destinatario, ...

WhatsApp permette di scaricare le GIF linkate prima di inviarle : WhatsApp sta introducendo una nuova feature che permette di effettuare il download delle GIF linkate prima di inviare il messaggio. L'articolo WhatsApp permette di scaricare le GIF linkate prima di inviarle proviene da TuttoAndroid.

Nuovo pericolo da WhatsApp : scoperto bug videochiamata - come difendersi : Non sono rari i bug WhatsApp, specie quelli che mettono in serio pericolo la privacy degli utenti. Trattandosi di una delle applicazioni più popolari ed utilizzate, viene da sé che gli hacker la prendano di mira, per fare incetta di quante più vittime possibili. In questo caso, l'exploit è stato scoperto dal team Google Project Zero, che ha poi prontamente informato chi di dovere affinché la vulnerabilità venisse corretta. La falla prendeva ...

Scoperta una grave vulnerabilità in WhatsApp - già corretta con i recenti aggiornamenti : È ancora una volta grazie agli hacker di Google Project Zero se è stata Scoperta una vulnerabilità di WhatsApp, già corretta nelle più recenti versioni. L'articolo Scoperta una grave vulnerabilità in WhatsApp, già corretta con i recenti aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp : scoperta vulnerabilità che consente di impadronirsi degli account : L’agenzia israeliana responsabile della sicurezza informatica ha lanciato l’allarme ad inizio settimana, una vulnerabilità facilmente sfruttabile su WhatsApp permette a chiunque di impadronirsi di altri account, solamente conoscendo il numero di telefono della vittima.Gli utenti israeliani sono stati presi di mira e la tecnica è talmente semplice da lasciare sconcertati, si teme l’espansione degli attacchi anche verso altri ...

Di nuovo avvistati gli adesivi in WhatsApp e store per acquisto - quanto manca al rilascio? : Ci risiamo, gli adesivi in WhatsApp fanno nuovamente capolino nell'ultima versione beta dell'applicazione di messaggistica su dispositivi Android. Non è la prima volta che accade ma il nuovo avvistamento, compresa una piccola novità al riguardo, potrebbe di certo indicarci l'uscita imminente della funzione in una eventuale release pubblica. Come al solito, ad informarci dei progressi compiuti in merito alla questione adesivi in WhatsApp c'è ...

Buon Martedi' : immagini e gif animate per WhatsApp - facebook etc. : Sempre più persone, con l'uso crescente di internet e applicazioni di messaggistica istantanea come whatsapp, condividono e si scambiano messaggi di auguri, che possono essere anche semplici...

WhatsApp : beta per Android con pubblicità nello stato : Arriva direttamente dal team ufficiale di sviluppo di WhatsApp la notizia dell’introduzione, nella versione beta per gli utenti Android, del nuovo sistema di pubblicitàUna possibilità tanto vociferata in passato che ha portato non poche fake-news sull’argomento ma questa volta si tratta di una notizia ufficiale, la nuova introduzione è in fase di test preliminare.pubblicità su WhatsAppIl primo paese a testare l’introduzione dei ...

WhatsApp - ecco come scoprire chi spia il vostro profilo Tre trucchi da non perdere : WhatsApp, ecco come scoprire chi spia il vostro profilo - Tre trucchi da non perdere WhatsApp, ecco come scoprire chi spia il vostro profilo Tre trucchi da non perdere WhatsApp è senza ombra di ...

Perché la pubblicità su WhatsApp non dovrebbe infastidirci - almeno in un primo momento : Non è più una voce di corridoio, la pubblicità su WhatsApp arriverà e pure ben presto, ossia ad inizo 2019. La conferma degli annunci all'interno dell'applicazione di messaggistica è giunta da più fonti, non da ultimo anche dal country director di Facebook Italia Luca Colombo il quale nelle ultime ore, a margine dell'Ey Digital Summit organizzato a Capri, ha parlato pure della futura implementazione. Nonostante le promesse disattese di non ...

WhatsApp utilizzato per lo spaccio di droga a minorenni - arrestato un 19enne : E'uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati, merito della velocita' e la facilita' di utilizzo: parliamo ovviamente di WhatsApp [VIDEO], diventato oramai strumento molto utile di comunicazione per gli utenti. Capita però che questo strumento di comunicazione possa venire usato per motivi illeciti: è il caso di un giovane ragazzo di 19 anni che, tramite un gruppo WhatsApp e utilizzando un linguaggio in codice, distribuiva e ...

WhatsApp utilizzato per lo spaccio di droga a minorenni - arrestato un 19enne : E'uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati, merito della velocità e la facilità di utilizzo: parliamo ovviamente di WhatsApp, diventato oramai strumento molto utile di comunicazione per gli utenti. Capita però che questo strumento di comunicazione possa venire usato per motivi illeciti: è il caso di un giovane ragazzo di 19 anni che, tramite un gruppo WhatsApp e utilizzando un linguaggio in codice, distribuiva e spacciava droga ...

Come usare WhatsApp Web per mandare messaggi da computer : L'applicazione dedicata alla messaggistica istantanea Whatsapp è attualmente la più scaricata al mondo. Sono infatti oltre un miliardo gli utenti collegati alla piattaforma per chattare. È inoltre ...

WhatsApp - la nuova funzione per rispondere in fretta ai messaggi in entrata : WhatsApp, ecco la nuova funzione per rispondere in fretta ai messaggi in entrata WhatsApp, la nuova funzione per rispondere in fretta ai messaggi in entrata Dopo Ios WhatsApp ha deciso di fornire ...