Il Consiglio di presidenza delha approvato il taglio deiper gli exri. "Anche ildicea vecchi e assurdi privilegi.Abbiamo agito in tempi rapidissimi, per portare avanti una battaglia della Lega e mantenere una promessa che le forze del governo del cambiamento hanno fatto a cittadini".Lo dichiarano iri della Lega."Detto fatto.Promessa mantenuta. Questo privilegio non esisterà più per nessuno",dice il vicepremier Di Maio. Pd e FI sono usciti dall'Aula al momento del voto.(Di martedì 16 ottobre 2018)