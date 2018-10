: #Manovra, #Juncker boccia l'Italia: 'Se l'accettassimo ci sarebbero reazioni virulente in altri Paesi dell'eurozona… - RaiNews : #Manovra, #Juncker boccia l'Italia: 'Se l'accettassimo ci sarebbero reazioni virulente in altri Paesi dell'eurozona… - Ettore_Rosato : Ufficio Parlamentare di Bilancio boccia Def e manovra. Un organismo indipendente che non ha mai risparmiato critich… - sole24ore : L’Ufficio di bilancio boccia la #manovra. «Previsioni troppo ottimistiche». -

"Serve un primato della politica, non dichiarazioni che aumentano solo lo spread. Un punto in più ci costa 20 mld a regime". Così, Confindustria. Serve"la crescita,che renda sostenibile la", altrimenti "dovremo pensare dei correttivi"."Occorre unacoraggiosa.Il coraggio è aprire cantieri,investire sulle infrastrutture"."Noi lal'avremmo fatta in maniera totalmente"."Se sforiamo il deficit per crescere possiamo spiegarlo all'Ue, ma se lo facciamo per spese ordinarie cino", avverte.(Di martedì 16 ottobre 2018)