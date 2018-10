Lo spread tra Italia e Germania è quello sugli investimenti

spread - mai accaduto in Italia : le banche lasciano solo il governo di Lega e M5s - la strana manovra d'agosto : Le nostre banche si difendono dallo Spread inguaiano lo Stato Italiano. È il Corriere della Sera a rivelare la strategia occulta degli istituti di casa nostra, che in agosto 'hanno iniziato mostrare ...

Bce - Andrea Enria : 'Se lo spread aumenta - le banche entrano in crisi e servirà la procedura di bail-in' : 'Le banche della zona euro non hanno fatto abbastanza progressi per aumentare il capitale necessario ad assorbire le perdite in caso di risoluzione'. È questo l'allarme lanciato dal presidente dell'...

Crozza-Conte ha un sacco di lavoro tra lavatrici e panni da stirare : “Non esiste spread impossibile con Pio Presto” : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – torna nei panni di Giuseppe Conte di ritorno dal viaggio in Africa con un sacco di lavoro arretrato: le camice dei ministri da lavare. Ma l’instancabile Premier ha un’arma infallibile anche contro lo spread: “PIO PRESTO” il detersivo di Padre Pio, di cui Conte è un grande devoto. Live streaming, episodi completi ...

[La polemica] La sottosegretaria Castelli nega la relazione tra spread e mutui ma sbaglia. Ecco perché : Con l'avvento del governo del Cambiamento mutano anche i meccanismi di funzionamento dell'economia e dei mercati. La sottosegretaria al Mef, Laura Castelli, ospite del programma televisivo #cartabianca su Rai3, ha spiegato a milioni di telespettatori che "i mutui dei cittadini non ...

Matteo Salvini come Elsa Fornero, chi l'avrebbe mai detto. La riforma della ex ministra del Lavoro è da sempre bersaglio delle feroci critiche del leader del Carroccio: tant'è che il vicepremier, nonostante lo spread alle stelle, ha assicurato ancora una volta che le ...

spread - Tria : 'aumento spread preoccupa ma si tratta di reazione eccessiva' : Così il ministro dell'economia Giovanni Tria torna a parlare alle Commissioni di Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio della Nadef, nota di ...

Piazza Affari rimbalza con spread sotto 300 punti. Petrolio fa da traino : Prima seduta di recupero per Piazza Affari dopo tre cali consecutivi che hanno comportato un tonfo complessivo del 4,3%. Il Ftse Mib ha chiuso a +1,06% risultando il migliore in Europa. In evidenza le società petrolifere come Eni e Saipem, in risalita molti bancari...

Salvini : spread sopra 300? andiamo avanti tranquilli e responsabili : Roma, 9 ott., askanews, - 'Preoccupati mai! responsabili si, ma indietro non si torna. Noi andiamo avanti tranquilli e responsabili, non esistono piani B o marce indietro, siamo convinti che le misure ...

spread - una strana parola che può cambiare le nostre vite : Occhi puntati sullo 'Spread', ovvero il differenziale dei tassi di interesse tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, che rappresenta un barometro del rischio finanziario. Le perplessità ...

Sale lo spread - Salvini : "Chi vuole speculare sulla nostra economia perde tempo e denaro" : Il leader della Lega si è poi rivolto "a chi pensa di speculare sull'economia italiana" chiarendo che "perdono tempo e denaro".

spread apre in area 300. Borse - partenza in rosso dopo mosse della Banca centrale cinese : Attesa un’apertura negativa per le piazze azionarie europee dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. Shanghai chiude in forte calo (-3,4%)...

spread - il piano del governo : “Incentivi per far comprare alle famiglie il debito in mano a investitori stranieri” : L’obiettivo, secondo il sottosegretario leghista Armando Siri, è “dimostrare che il nostro Paese ha una solida dotazione di risparmio privato, e se vuole ha la possibilità di puntare ad assorbire in modo autonomo le proprie necessità di finanziamento con l’emissione di titoli di Stato”. Tradotto: le famiglie italiane, che oggi detengono solo il 5% del debito pubblico contro il 57% del 1988, dovrebbero trasformarsi in un ...