Così Juncker disonora l' Europa Se boccia la manovra si va avanti

La rivelazione di Juncker : "Così portai l'Italia nell'euro..." : Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Ue, non è nuovo ad attacchi contro l'attuale governo del Belpaese. Che tra lui e gli esponenti dell'esecitivo, Di Maio e Salvini in testa, non scorra buon sangue è ormai cosa nota. Basti ricordare gli ultimi mesi di polemiche, da quelle sui migranti fino alle misure economiche in attesa della bollinatura Ue. "Usano un linguaggio sboccato", disse dieci giorni fa il lussemburghese riferendosi ai ...