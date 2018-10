Boxe | raduno della Nazionale Elite maschile a Belfast | tra i 13 ci sarà Clemente Russo

Boxe - gli azzurri della Nazionale Elite pronti per il raduno di Assisi : sono 14 gli atleti convocati : Clemente Russo guida il gruppo azzurro della Nazionale Elite che lavorerà ad Assisi a partire dal primo ottobre sono 14 gli azzurri che prenderanno parte al raduno della Nazionale Elite in programma ad Assisi , presso il CNP di Santa Maria degli Angeli, dal 1 all’8 ottobre. Si tratta di: Federico Serra (49 kg), Manuel Cappaci (52 kg), Raffaele Di Serio (59 kg), Francesco Iozia (60 kg), Francesco Maietto (60 kg), Paolo Di Lernia (64 ...

Boxe - i convocati dell’Italia per il raduno di Caserta. Torna Clemente Russo : nuova sfida nei pesi supermassimi? : Sono state diramate le convocazioni per il ritiro della Nazionale maschile che si svolgerà dal 13 al 16 settembre alla Scuola di Allievi Agenti di Polizia di Stato, a Caserta. Questi i nomi dei 13 azzurri: 52 kg – Manuel Cappai (G. S. Fiamme Oro) 56 kg – Federico Emilio Serra (Boxing Club D. Mura) 56 kg – Raffaele Di Serio (G. S. Esercito) 60 kg – Francesco Maietta (G. S. Esercito) 60 kg – Francesco Iozia (Eagle) 64 ...

Boxe : nazionale italiana femminile in raduno a Kiev. Le convocate - c’è Irma Testa : Quattordici azzurre della nazionale italiana di Boxe al femminile saranno in raduno a Kiev, ospitate dalla FederBoxe ucraina, a partire dal 27 agosto in un training camp per preparare al meglio gli appuntamenti futuri. Queste le convocate: 48 BONATTI Roberta 51 MOSTARDA Roberta 54 DE LAURENTI Giulia 54 LAMAGNA GIULIA Arianna 57 MESIANO Alessia 60 Testa Irma 60 MARTUSCELLO Francesca 64 NICOLI Rebecca 64 ALBERTI Valentina 69 AMATO Francesca 69 ...