Bimbo morto con testa incastrata nel lettino Trovato dal papà la mattina

Maltempo - ritrovato morto Bimbo disperso Calabria/ A 500 metri da corpo della mamma. Sardegna - morta 45enne : Maltempo, ritrovato morto bimbo disperso Calabria. Il corpo di Nicolò, 2 anni, è stato ritrovato a 500 metri dal luogo in cui era stato rinvenuto quello della mamma. Sardegna, morta 45enne.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 13:19:00 GMT)

Maltempo Calabria - ritrovato il corpo del Bimbo di 2 anni morto con la madre e il fratellino : Nicolò era stato travolto dalla furia delle acque durante il Maltempo della scorsa settimana mentre viaggiava sull’auto con la madre ed il fratellino vicino Lamezia Terme. Proprio per oggi erano stati organizzati i funerali di Stefania Signore e del figlio Christian, 7 anni.Continua a leggere

Bimbo morto dopo il cesareo - disposta l'autopsia. Cinque indagati per omicidio colposo - : Proseguono le indagini della Procura leccese sulla morte di un neonato dopo il parto cesareo . Il pubblico ministero Maria Consolata Moschettini ha fissato il conferimento incarico per l'autopsia, in ...

Dramma sullo scuolabus - Bimbo di 3 anni dimenticato : ritrovato morto 7 ore dopo : Per oltre sette ore nessuno si è accorto del piccolo che si era addormentato all'interno del mezzo. Il Dramma scoperto solo quando l'autista è andato a riprendere lo scuolabus nel primo pomeriggio per il giro di ritorno. Il 44enne è stata fermato dalla polizia con l'accusa di omicidio colposo.Continua a leggere

Martinica - Bimbo di 3 anni dimenticato sul bus - poi trovato morto : Tragedia avvenuta nell'isola di Martinica , Francia,, dove un bambino di 3 anni è stato ritrovato senza vita sui sedili di uno scuolabus nel quale era rimasto chiuso per oltre 7 ore . Secondo la ...

Iran : morto Bimbo ferito a parata : La foto del piccolo Mohammad insanguinato e portato in braccio da un soldato è stata ampiamente diffusa sui giornali di mezzo mondo e via internet. Suo padre, Sa'dollah Eghdami, medicato nello stesso ...

Pick up padre lo investe - morto Bimbo : ANSA, - ASTI, 23 SET - Un bambino di tre anni è stato investito e ucciso dal Pick up del padre. È accaduto questa mattina a Viarigi, nell'Astigiano. L'incidente è avvenuto nel cortile della casa di ...

Tragedia ad Asti : padre investe il figlio con il pick up - morto il Bimbo di tre anni : Il piccolo stava giocando nel cortile di casa: il padre, alla guida del mezzo, non l'ha visto e lo ha investito

Quart. Incidente in bici : morto un Bimbo di 12 anni : Tragico Incidente stradale a Quart nei pressi di Aosta. Un bimbo di 12 anni a bordo di una bici si è

Padova - travolto in bici dallo scuolabus : morto Bimbo di 8 anni : Un drammatico incidente stradale si è verificato ieri intorno all"ora di pranzo a San Martino di Lupari, comune in provincia di Padova. Un bambino di 8 anni ha perso la vita dopo essere stato investito in strada da uno scuolabus in transito lungo via Pasinato.La piccola e sfortunata vittima, di nazionalità cinese, stava tornando a casa in sella alla sua bicicletta. Durante la passeggiata, però, per motivi ancora da chiarire qualcosa è andato ...