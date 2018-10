Un' applicazione per facilitare spostamenti di ciechi e ipovedenti

Aprite l’applicazione di YouTube - è arrivato il tema scuro per tutti! : Anticipato da teardown vari nei mesi scorsi e intravisto nelle ultime settimane, il tema scuro è finalmente giunto all'interno dell'applicazione di YouTube ed è subito disponibile per tutti. L'articolo Aprite l’applicazione di YouTube, è arrivato il tema scuro per tutti! proviene da TuttoAndroid.

Upflix è l’applicazione perfetta per gli utenti Netflix : Upflix è un'applicazione che permette di accedere rapidamente ai nuovi contenuti in arrivo nell'enorme catalogo Netflix. L'app offre la possibilità di esplorare il catalogo effettuando la ricerca per attore o regista per trovare i loro film, mentre la modalità Roulette suggerisce film e serie tv in base ai filtri delle categorie di Netflix, IMDB e ai punteggi di Rotten Tomatoes e Upflix. L'articolo Upflix è l’applicazione perfetta per gli ...