Roma | in casa con pistola trafugata e sostanze stupefacenti | due arresti

Esplode casa vicino Roma - 2 feriti gravi : 10.05 Esplosione nella notte in un appartamento al primo piano di una palazzina di Genzano, paese vicino la Capitale. All'interno dell'abitazione c'erano un uomo di 47 anni e una donna di 41, che sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia. La deflagrazione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. Diverse auto sono state danneggiate.L'intero edificio è ...

Roma. Alla Casa della Memoria quattro incontri sulle leggi razziali : Primo appuntamento lunedì 15 ottobre 2018 alle ore 17.30. A ottant’anni dalle leggi razziali regge ancora la vulgata, accolta in

Salvini : 'Guiderò la ruspa che abbatterà la villa abusiva dei Casamonica a Roma' : ruspa per i Casamonica. 'È questione di giorni. Entro ottobre guiderò personalmente la ruspa che abbatterà la villa abusiva dei Casamonica a Roma. Non vedo l'ora di raderla al suolo per restituirla ...

Temptation Island Vip : Alessandra e Andrea Zenga avvistati a Roma - Cerioli torna a casa : Temptation Island Vip, speciale Uomini e Donne: Andrea Zenga e Alessandra rimangono a Roma dopo la puntata, Cerioli torna a casa Le storie dei ragazzi e delle ragazze di Temptation Island Vip hanno tenuto attaccati allo schermo milioni di telespettatori quest’anno. Una delle vicende che più ha appassionato il pubblico da casa, però, c’è sicuramente […] L'articolo Temptation Island Vip: Alessandra e Andrea Zenga avvistati a ...

Roma : al via domani prima udienza Casamonica per fatti Roxy bar : Roma – “Inizia domani a Roma la prima udienza del processo contro il clan dei Casamonica per i fatti successi al bar Roxy della Romanina dove lo scorso maggio e’ stata aggredita una ragazza disabile. Libera si costituira’ parte civile del processo e come cittadini responsabili seguiremo le udienze per dire con chiarezza da che parte stare e per sostenere i magistrati nella ricerca della verita’. L’antimafia ...

Roma - nuovo blitz contro gli Spada : sgomberata la casa di un altro boss : nuovo blitz questa mattina all'alba in piazza Gasparri. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono entrati in azione per sgomberare un appartenente del clan Spada dalla casa comunale che ...

Roma - sgomberata casa occupata abusivamente dagli Spada a Ostia : Roma, 9 ott., askanews, - Ad Ostia, lul litorale di Roma, nuovo sgombero di un'abitazione abitata da appartenti al clan Spada. Lo sgombero è avvenuto in Via Forni, dove la famiglia di Silvano Spada, ...

Roma - sfrattata la madre di Paola Taverna da casa popolare Video : La donna, 80enne, vive dal 1994 in un alloggio Ater sulla Prenestina: ma secondo il Comune non ne ha più diritto. La replica della figlia, vice presidente del Senato: «E’ anziana e malata e che io abbia una casa non conta. Non viviamo insieme»

La sindaca di Roma sul caso della mamma della senatrice 5S in una casa popolare 'Faremo indagini' : Roma - La sindaca Virginia Raggi promette indagini sul caso della madre della senatrice 5S Paola Taverna che abita in un alloggio popolare pur non avendone più diritto, in quanto sarebbe proprietaria ...

Virginia Raggi sfratta madre di Paola Taverna/ Roma - grana M5s : vive in casa popolare ma non ne ha diritto : Virginia Raggi sfratta madre di Paola Taverna. grana M5s: vive in casa popolare a Roma ma non ne ha diritto. Le ultime notizie e la replica della vicepresidente del Senato(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:17:00 GMT)

Ostia - sgombero di casa popolare in mano al clan Spada/ Roma - sindaco Raggi : “nessuna tregua a illegalità” : Ostia, nuovo sgombero di casa popolare in mano al clan degli Spada: ultime notizie Roma, il sindaco Virginia Raggi annuncia “nessuna tregua a chi vive nell'illegalità"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:43:00 GMT)

Calcio - defezioni in casa Italia : lasciano Romagnoli - Cutrone - D’Ambrosio prima delle sfide a Ucraina e Polonia : Arrivano delle defezioni in casa Italia in vista dell’amichevole contro l’Ucraina (mercoledì a Genova) e della sfida contro la Polonia valevole per la Nations League (domenica in trasferta). Alessio Romagnoli ha infatti accusato un problema muscolare al flessore durante la rifinitura di Milan-Chievo, Patrick Cutrone è alle prese con degli acciacchi che ne hanno limitato l’impiego nelle ultime settimane, Danilo D’Ambrosio ...