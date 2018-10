ilfattoquotidiano

: Raid in bar a Roma, Comune parte civile contro i Casamonica - SkyTG24 : Raid in bar a Roma, Comune parte civile contro i Casamonica - isamiccoli52 : RT @lucianonobili: Grazie al coraggio di Marian e Roxanna, gestori del #Roxybar alla Romanina, la procura ha riconosciuto aggravante mafios… - TutteLeNotizie : Raid Casamonica in un bar, tre condanne: riconosciuta l’aggravante mafiosa -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) È stataal processo per ilcompiuto il primo aprile scorso al Roxy Bar, un caffè in zona Romanina a Roma, ai danni del titolare e di una giovane disabile. Il gup di Roma Maria Paola Tomaselli ha condannato a 4 anni e 10 mesi di carcere Alfredo Di Silvio, a 4 anni e 8 mesi il fratello Vincenzo e a 3 anni e 2 mesi il nonno dei due, Enrico. I due fratelli erano accusati di lesioni e violenza privata, il nonno di minacce: a tutti era contestatadel metodo mafioso. Il giorno dopo ilal bar Enrico Di Silvio andò dai due aggrediti facendo il nome deiper tentare di convincerli a ritirare la denuncia. Domani è prevista l’udienza davanti ai giudici della VI sezione penale in cui è imputato il quarto componente del gruppo responsabile delal Roxy Bar, Antonio, accusato di lesioni e violenza privata aggravate dal ...