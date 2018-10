Rai - Salvini al Messaggero : punterò sugli interni - senza epurazioni. Risentiti i 5stelle. Scandalizzati i Pd : Salini e Foa hanno qualcosa da dire? Vengano in Vigilanza a spiegare come intendono procedere e se vogliono tutelare l'autonomia della Rai dalle ingerenze della politica'. Intanto alla Rai dirigenti ...

Nomine Rai - scontro M5s-Lega 'Le nomine non le fa Salvini' : ROMA - 'La Rai deve restare libera dalle pressioni politiche. Questo è l'unico modo per rilanciarla realmente. Fabrizio Salini e Marcello Foa sono garanzia di imparzialità e competenza. Le nomine non ...

Rai - fonti M5s contro le dichiarazioni di Salvini : "Le nomine non le fa lui" : "La Rai deve restare libera dalle pressioni politiche. Questo è l'unico modo per rilanciarla realmente. Fabrizio Salini e Marcello Foa sono garanzia di imparzialità e competenza. Le nomine non le fa Salvini. Basta fare i fenomeni". È quanto affermano fonti del Movimento 5 stelle commentando alcune dichiarazioni di Salvini sulla Rai riprese anche da Il Messaggero.Nel retroscena del quotidiano romano, il ministro dell'Interno ...

Nomine Rai - la strategia di Salvini : 'Punterò sugli interni e non punirò i renziani' : ... anche perché in buona parte si tratta, come auspica lui, di persone che hanno decenni di esperienza in Rai e conoscono questo mondo. Modo. Ma è un gioco d'incastri in cui chi ora sembra stare dentro ...

Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi : 'Lasci la Rai - ha offeso Salvini' : La conduttrice televisiva Cristina Parodi è stata accusata dagli esponenti della Lega di aver offeso pubblicamente il vice premier Matteo Salvini. Per questo motivo ne richiedono l'allontanamento dalla rete televisiva RAI. La Parodi, ospite in un programma radiofonico, ha descritto l'ascesa di Matteo Salvini al governo come il frutto "dell'arrabbiatura della gente e dell'ignoranza". Cristina Parodi, come ormai è noto, è la moglie di Giorgio Gori ...

Cristina Parodi : «L’ascesa di Salvini dovuta alla paura e all’ignoranza». La Lega si infuria : «Lasci la Rai» : Cristina Parodi L’ascesa di Salvini? “È dovuta alla paura e anche all’ignoranza“. Cristina Parodi si è sbilanciata non poco ed ha fatto infuriare la Lega. Intervenendo alla trasmissione di Radio2 I lunatici, la conduttrice del servizio pubblico si è lasciata andare a considerazioni politiche riguardanti il vicepremier e Ministro degli Interni, il cui partito ha reagito bruscamente intimandole di lasciare la Rai. Chiamata ...

