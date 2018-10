' I bimbi di Lodi chiedono perché non possono mangiare con gli amici È un' apartheid

Caso Lodi - il sindaco : 'Il Regolamento rimane in vigore' - Fico : 'Chiedere scusa e poi far rientrare i bimbi in mensa' : "Il Regolamento rimane in vigore, la legge deve sempre valere per tutti". Lo ha detto il sindaco di Lodi , Sara Casanova, in riferimento alla polemica sulle mense scolastiche "negate" ai bambini ...

Lodi - Fico : «Chiedere scusa e bimbi tornino a mensa». Salvini : «Sindaco fa bene - basta con i furbetti» : La polemica sul caso di Lodi, dove i bambini stranieri sono stati esclusi dalla mensa scolastica, diventa politica. Mentre il sindaco annuncia che il regolamento resterà in vigore, Roberto...

Continua la polemica sul caso della mensa ai bimbi stranieri di Lodi : Monza, 15 ott., askanews, - 'Andrò a trovare il sindaco e portargli tutta la mia solidarietà perché i furbetti, italiani o stranieri che siano, quelli che campano alle spalle del prossimo, che non ...

Lodi - Fico : 'Chiedere scusa e bimbi tornino a mensa'. Salvini : 'Sindaco fa bene - basta con i furbetti' : La polemica sul caso di Lodi, dove i bambini stranieri sono stati esclusi dalla mensa scolastica, diventa politica. Mentre il sindaco annuncia che il regolamento resterà in vigore, Roberto Fico, presidente della Camera, chiede delle scuse e il ripristino della situazione preesistente. LEGGI ANCHE bimbi ...

bimbi stranieri esclusi dalla mensa a Lodi - la sindaca : «Non faremo dietrofront». Fico : «Chieda scusa» : Non si placa la polemica sul caso di Lodi, dove i Bimbi stranieri, dopo il varo del regolamento sui servizi sociali voluto dalla giunta leghista di Sara Casanova, di fatto non hanno più...

Lodi - Fico : «Bisogna chiedere scusa e poi i bimbi potranno rientrare nella mensa» : Il presidente della Camera critico contro il regolamento del Comune: « Nel momento in cui si fa una delibera che crei delle discriminazioni così importanti si deve solamente chiedere scusa»

Lodi - l affondo di Fico 'Chiedere scusa ai bimbi e riammetterli a mensa' : 'Nel momento in cui si fa una delibera che in modo conscio o in modo inconscio crei delle discriminazioni così importanti si deve solamente chiedere scusa. Dopo le scuse questi bambini potranno ...

Lodi - dietrofront del governo : ai bimbi stranieri basterà l'autocertificazione : Ai bambini stranieri di Lodi, per entrare a mensa, potrà bastare un'autocertificazione? È la nuova linea, annunciata ieri sera, come di consueto, via Facebook dal ministro dell'Interno Matteo Salvini :...

bimbi stranieri esclusi da buoni libro senza certificato ad hoc : nuovo "caso Lodi" in Veneto : Per ottenere il contributo regionale sull'acquisto di testi scolastici in Veneto, i cittadini non comunitari devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un certificato sul possesso di immobili o percezione di redditi all'estero rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.È quanto si legge nelle "istruzioni per il richiedente" rilasciate a settembre sul sito internet della Regione. Nei giorni scorsi, era scoppiata la ...

Mensa scolastica Lodi - Di Maio : “Lo Stato è dalla parte dei bimbi - troveremo soluzione” : Luigi Di Maio è tornato sul caso della Mensa di Lodi: "I bambini non si toccano! Se alcuni genitori non si comportano bene si multino loro, non i loro figli: questo Stato sarà sempre dalla parte dei bambini. Sono contento perché gli italiani hanno risposto dando prova della loro grande solidarietà e del loro grande cuore".Continua a leggere

bimbi stranieri esclusi dalla mensa a Lodi - colletta di 60mila euro. Di Maio : 'I piccoli non si toccano' : Ancora polemiche sul caso dei Bimbi stranieri che a Lodi dopo il varo del regolamento sui servizi sociali voluto dalla giunta leghista di Sara Casanova di fatto non hanno più accesso alla mensa. ...

Di Maio su Lodi 'Non toccare bimbi' Fontana 'Ma l immigrazione diluisce l identità' : ROMA - Mentre il M5S cerca di spegnere il caso Lodi con Luigi Di Maio, che rassicura che si troverà una soluzione perchè 'i bambini non si toccano', il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana apre un'...

Di Maio su Lodi : "Non toccare bimbi" Fontana : "Ma l'immigrazione diluisce l'identità" : Caso mense scolastiche negate, il vicepremier prova a mediare: "Si troverà una soluzione". Il ministro della Famiglia: "Contro l'omologazione che avanza daremo battaglia, anche se ci massacreranno"

Di Maio è intervenuto sul caso dei bimbi di Lodi. E Conte ha condiviso il suo post : "I bambini non si toccano. Se alcuni genitori non si comportano bene si multino loro, non i loro figli: questo Stato sarà sempre dalla parte dei bambini. Sono Contento perché gli italiani hanno risposto dando prova della loro grande solidarietà e del loro grande cuore, alla faccia di chi si diverte a dipingerli in altra maniera. Parlerò con il ministro Bussetti che ha già detto che si troverà una ...