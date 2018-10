Gloria Guida | Non sono mai stata molestata

Gloria Guida condurrà Le Ragazze su Rai 3 : "A 60 anni riparto dalla tv" : "Le donne sono fantastiche, sanno sempre rialzarsi. Io non definirei questo programma femminista ma femminile, perché racconta un punto di vista. Mi è sembrato il progetto giusto per rimettermi in pista". Così Gloria Guida, l'icona del cinema anni Settanta, annuncia il suo nuovo impegno professionale, tutto inedito: sarà alla Guida (perdonateci il gioco di parole) de Le Ragazze, il format in onda su Rai 3 realizzato da Pesci Combattenti. ...