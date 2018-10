NCIS 15 anticipazioni del 14 ottobre 2018 | Gibbs papà per un giorno

NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni 13 ottobre 2018 : il padre di Callen verrà deportato in Russia ? : NCIS - Los ANGELES 9, Anticipazioni del 13 ottobre 2018, in prima Tv su Rai 2. Il padre di Callen rischia la vendita in Russia per salvare due ostaggi in Iran.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 10:15:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto : i genitori di Matias si nascondono nella villa di FraNCISca : La serie televisiva spagnola “Il Segreto” [VIDEO] che narra le avventure degli abitanti di Puente Viejo riesce sempre ad incollare davanti al piccolo schermo il pubblico. Nei prossimi episodi italiani che i telespettatori vedranno nel periodo autunnale i Castaneda non riusciranno a stare tranquilli sempre a causa del potente generale Perez De Ayala. In particolare Emilia e Alfonso dopo aver messo fine all’esistenza del responsabile delle loro ...

Torna NCIS 15 su Rai2 - dal 7 ottobre nuovi episodi in prima tv : anticipazioni trama e programmazione : Dopo una pausa di due settimane Torna NCIS 15 su Rai2, a partire da domenica 7 ottobre con un solo episodio a settimana, seguita dalla serie Instinct. Rai2 ha trasmesso la prima parte di NCIS 15 nella primavera del 2018, per poi riprendere la programmazione lo scorso 17 settembre e interromperla di nuovo fino al 7 ottobre. Una programmazione come sempre ballerina, quella dei procedural su Rai2, ora ripresa però a pieno ritmo con NCIS la ...

NCIS 15/ Anticipazioni del 7 ottobre 2018 : il grande ritorno del papà di DiNozzo : NCIS 15, Anticipazioni del 7 ottobre 2018, in prima Tv su Rai 2. Durante il nuovo caso, la squadra rimane imprigionata e DiNozzo Senior dovrà fingersi Ducky.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:23:00 GMT)

NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni del 6 ottobre : qual è il piano di Mosley? I nuovi episodi in prima visione : NCIS Los ANGELES 9, Anticipazioni del 6 ottobre 2018, in prima Tv su Rai 2. Hetty e Mosley dovranno rimettere in piedi la squadra. Kim ritorna in città. (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:05:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni ottobre : Prudencio e Nazaria si baciano - FraNCISca si salva : Le puntate de Il Segreto in onda a ottobre su Canale 5 saranno ricche di colpi di scena e novita' inattese per molti abitanti di Puente Viejo, come svelano le anticipazioni spagnole basate sugli episodi gia' trasmessi su Antena 3. Protagonista assoluta sara' come spesso accade donna Francisca Montenegro, che questa volta riuscira' a cavarsi dai guai nei quali si trovera' a causa della rivolta degli operai guidati da un Graciano Larraz davvero ...

Il Segreto anticipazioni : Donna FraNCISca viene condannata a morte : Donna Francisca Una nuova settimana ricca di intricate vicende e colpi di scena attende gli spettatori de Il Segreto. L’appuntamento è come sempre su Canale5 dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.10, e il sabato alle 15.10, mentre su Rete4 è confermato lo spazio settimanale in prima serata al mercoledì. Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda dal 1° al 6 ottobre. Il Segreto: anticipazioni lunedì 1 ottobre 2018 Saul e ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : la lettera di FraNCISca : Donna Francisca scomparirà dalle scene, come mostrano le anticipazioni Il Segreto sulle puntate spagnole. La Montenegro riceverà una lettera molto inquietante che conterrà una foto del suo amato Raimundo con gli occhi arroventati dal fuoco. Si tratterrà di una minaccia o semplicemente di un avvertimento in modo da tenere la matrona in apprensione? Il Segreto, Donna Francisca esce dalla scena Dalle anticipazioni sulle puntate spagnole de Il ...

Anticipazioni Il Segreto - dal 1 al 6 ottobre : FraNCISca condannata alla forca : Una nuova settimana è pronta a incominciare e con essa anche le puntate inedite [VIDEO] de Il Segreto. Stando alle Anticipazioni trapelate sul web, negli episodi in onda dal 1 al 6 ottobre assisteremo al sequestro di Donna Francisca. Quest'ultima verra' condannata alla forca, e si preparera' alla morte senza alcun timore. Ma durante il giorno della sua esecuzione, qualcosa prendera' una piega inaspettata. La guida tv ufficiale dell'emittente ...