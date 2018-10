Barcolana 50 | vince “Spirit of Portopiccolo” Sul campo di regata 2689 barche

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 ottobre 2018) Spirit of Portopiccolo, con i fratelli Furio e Gabriele Benussi, ha vinto l’edizione 50 delladi Trieste. Per i fratelli triestini si tratta del terzo successo consecutivo. Al momento del colpo di cannone che ha sancito la vittoria di Spirit of Portopiccolo sulle rive cittadine c’è stato l’applauso delle oltre 200 mila persone presenti. 2.689 leiscritte a questa edizione della. L'articolo50,“Spirit of Portopiccolo”. Suldiproviene da Il Fatto Quotidiano.