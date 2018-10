Verso Polonia-Italia - Mancini non ha dubbi : “non penso di essere sotto esame - io penso al campo” : Le parole di Mancini alla vigilia della fida di Nations League di domani contro la Polonia “Il percorso è iniziato a maggio, bisogna mettere insieme questa squadra e portarla all’Europeo. Nel girone di Nations League il Portogallo per ora è una squadra migliore ed è giustamente in testa. Probabilmente, anche se nel calcio non si sa mai, ci giochiamo il secondo posto con la Polonia“. Lo dice il ct della Nazionale italiana ...