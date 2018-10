Forme e colori di Milano in una mostra fotografica

ilgiornale

(Di sabato 13 ottobre 2018) "Milan formas y color".diprendono vita negli scatti di Marvi Hetzer, fotografa italoargentina che vive e lavora nel capoluogo lombardo.Un'atmosfera quasi surreale quella raccontata dalle fotografie dell'artista che domenica 21 ottobre alle 18 sarà presente allaa cura di Salvatore Cuturi, presso arte zara LabGallery in viale Zara, 19 a.Saranno presentate fotografie Fine art su carte numerate e certificate, in formati da 15x15 centimetri a 50x70 centimetri incorniciate con materiali di pregio: cornici in alluminio Nielsen, passepartout free acid Canson, vetri museali ZeroGlass. Le foto saranno disponibili anche in grande formato su supporti alluminio Dibond.youtube lx9ow3_JeC0