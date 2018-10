The Resident 2 | FBI e New Amsterdam “promosse” dopo il debutto | ordine completo dopo gli

The Resident - 5 motivi per recuperare una delle serie mediche del momento : 1. Finalmente, la verità2. Un trio di protagonisti oltre gli stereotipi3. The Good and the Bad Doctor4. La meritocrazia vince ancora5. La seconda stagione sarà ancora meglioLa seconda stagione della serie a sfondo medico The Resident debutta negli Stati Uniti il 24 settembre (in Italia aspetteremo fino al 30 ottobre per vederla su FoxLife), con il trio di protagonisti – l’internista disilluso e ribelle dottor Conrad, lo spaesato specializzando ...

Da The Walking Dead 9 a The Resident 2 e alle nuove Magnum P.I. e Midnight Texas : Sky annuncia le serie di ottobre : I fan delle serie tv, soprattutto quelli in crisi per il blocco di alcuni siti streaming, saranno lieti di sapere che Sky ha annunciato le serie in tv in onda ad ottobre a cominciare da The Walking Dead 9 passando per The Resident 2 e Grey's Anatomy 15 e finendo a Magnum P.I. e Midnight Texas. Questi sono solo alcuni dei titoli che affolleranno la prima serata delle reti Sky a cominciare dal primo ottobre per la felicità dei series tv addicted e ...

comitato regioni d'europa : presidente marini a carcassonne per progetto "togeTher" promosso da gruppo "pse" : Saranno elezioni dove l'aggressività delle forze della destra xenofoba e razzista tenteranno di far passare l'idea che l'Europa va 'smontata' come istituzione, mentre ci sono altre parti del mondo ...

TRUMP VS GOOGLE - "È TRUCCATO!"/ Presidente Usa - “solo fake news” : la nuova "vecchia" ossessione di The Donald : Il Presidente degli Stati Uniti Donald TRUMP attacca il motore di ricerca GOOGLE, sostenendo che pubblica ai vertici solo notizie dei media di sinistra contro di lui(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:42:00 GMT)

The Resident 2 : cast - news e promo (VIDEO) : The Resident 2 si avvia verso il 24 settembre 2018. Questa la data che tutti i fan del medical drama shock della FOX hanno già segnato sul loro calendario. Il ritorno della serie Tv sul piccolo schermo implicherà alcune uscite di scena e parziali ritorni. Il cast di The Resident 2 non sarà infatti presente al completo. Prima di scoprire qualche anticipazione in più, possiamo già avere ottime news grazie ai promo diffusi dall’emittente. The ...