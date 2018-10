Pd | Martina | Basta parlarci addosso | noi pilastro dell' alternativa

agi

: Basta con questo amoreeeeée che due palle Martina#gfvip - vivavalentaina : Basta con questo amoreeeeée che due palle Martina#gfvip - gilardisil : @proff983 Beh allora basta ricandidare martina senza farla tanto lunga ?? - Simonet83853671 : #gfvip basta Martina vi prego.... Chiudete il microfono!!!!! -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) "Troppo spesso ci parliamo, dobbiamo cambiare. Il Pd è il, l'architrave, di questo lavoro diai nazionalisti di destra che anche in questo Paese hanno preso spazio, non solo perchè governano. Non facciamoci schiacciare". Lo ha detto il leader del Pd, Maurizio, a Palermo, dove ha spiegato che il congresso di terra' tra fine gennaio e gli inizi di febbraio, quindi primae Europee. "Dobbiamo rovesciare questo schema - ha aggiunto - essere noi portatori del cambiamento europeo. Salvini, Orban e Le Pen sono la fine'Europa. Credo in questo lavoro, penso che si possa fare".