Nascondere Il Notch Su Google Pixel 3

yourlifeupdated

: RT @HDblog: Google Pixel 3 XL: il 'notch' si può nascondere dalle opzioni sviluppatore - iSnake_ : RT @HDblog: Google Pixel 3 XL: il 'notch' si può nascondere dalle opzioni sviluppatore - infineoquasi : @Apple Solo una cosa. Siete dei gran furbetti ad aver scelto questo sfondo per nascondere il notch grande come il tetto di casa mia. - HDblog : RT @HDblog: Google Pixel 3 XL: il 'notch' si può nascondere dalle opzioni sviluppatore -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ecco la guida peril(la tacca) sui nuovi3. Come accedere al menù nascosto per disattivare ilsusu3 XL: eliminarlo è possibile. Ecco come Qualche giorno fa, come hai sicuramente visto nei nostri precedenti articoli, è stato presentato ufficialmente il nuovo smartphone3. …