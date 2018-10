Lucia Uva | “Cucchi? Giustizia anche per mio fratello Giuseppe” “Ma so che chi l' ha

Lucia Uva - sorella di Giuseppe : "Il muro caduto su Stefano mi dà giustizia anche per Giuseppe. Ma so che chi l'ha ucciso non confesserà" : "Sì, ho saputo, ho subito mandato un messaggio ad Ilaria per dirle che i muri stanno cadendo". Si sente il telegiornale in sottofondo quando Lucia Uva risponde al telefono. Il colpo di scena nel processo sulla morte di Stefano Cucchi apre tutti i giornali online e i tg: uno dei carabinieri imputati ha accusato due colleghi della stazione Appia di aver picchiato violentemente il trentunenne romano. Lucia Uva conosce bene la storia, ...