Donna muore dopo l?intervento nel Napoletano : «È stata avvelenata dai farmaci» : Subito dopo la vicenda di una Donna salvata in extremis, nel cui addome era stato «dimenticato» il filo di un laparoscopio, scoppia un altro caso nella clinica Villa dei Fiori di Acerra,...

Torino : Donna muore schiacciata nello scontro tra un camion e un’auto : La donna era alla guida della sua Peugeot che è rimasta schiacciata tra un camion della raccolta rifiuti e un'altra auto.Continua a leggere

Macerata : Donna va a fare una gastroscopia e muore subito dopo : Una sessantanovenne è morta subito dopo essersi sottoposta a una gastroscopia in una clinica di Macerata. Spetterà agli inquirenti tentare di risalire alle cause del decesso.Continua a leggere

Macerata - Donna muore dopo aver fatto una gastroscopia : Anche gli esami più semplici e che si compiono quotidianamente, possono diventare fatali per alcuni pazienti. dopo le numerose notizie di pazienti rimasti vittime a causa della colonscopia, ecco la ...

Bologna - Donna muore per un intervento e la famiglia riceve un maxi risarcimento : Nel 2009 una donna di 37 anni fu operata per rimuovere dei calcoli renali. L'intervento, tuttavia, ebbe delle complicazioni che portarono la donna alla morte; i parenti decisero quindi di fare causa all'ospedale. Nove anni dopo, la causa ha portato il giudice a stabilire un maxi risarcimento per i congiunti. Bologna, risarcimento milionario alla famiglia della vittima La donna, dopo l'intervento chirurgico di asportazione dei calcoli, ebbe delle ...

Donna fa la gastroscopia in una clinica - si sente male durante l'esame e muore : Una Donna è morta a Macerata poco dopo aver fatto una gastroscopia. Era andata alla clinica Marchetti della città marchigiana per sottoporsi a gastroscopia e muore subito dopo...

Un uomo e una Donna investiti da un Suv in centro a Roma : lui muore - lei è gravissima : Ancora sangue sulle strade della Capitale. All'indomani della morte del vice prefetto Giorgio De Francesco, investito da un bus turistico in via Cavour, si conta un'altra vittima nel centro storico ...

Roma - un uomo e una Donna investiti da un Suv in centro : lui muore - lei è grave : Ancora sangue sulle strade della Capitale. All'indomani della morte del vice prefetto Giorgio De Francesco, investito da un bus turistico in via Cavour, si conta un'altra vittima nel centro storico ...

Un uomo e una Donna investiti da un Suv in centro a Roma : lui muore - lei è gravissima : Ancora sangue sulle strade della Capitale. All'indomani della morte del vice prefetto Giorgio De Francesco, investito da un bus turistico in via Cavour, si conta un'altra vittima nel centro...

Lecce : muore in ospedale la Donna ferita in una lite tra due famiglie. Arrestato un operaio di 57 anni : PRIMAPRESS, - Lecce - Non ce l'ha fatta una delle due donne rimaste gravemente ferite ieri sera a tarda ora dopo l'aggressione di un vicino di casa. La donna è morta nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce ...

Donna muore in ospedale - i parenti : "Hanno perso troppo tempo in ascensore" : "Si sono persi minuti preziosi nel trasferimento da un piano all'altro", denunciano i familiari della 62enne deceduta a Villa Sofia dopo una coronarografia. Aperta un'inchiesta interna

PALERMO - Donna muore IN OSPEDALE : "TROPPO TEMPO IN ASCENSORE"/ La denuncia dei parenti : "Si poteva salvare" : PALERMO, DONNA MUORE in OSPEDALE:"Troppo TEMPO in ascensore": la denuncia dei parenti della 62enne Giuseppa Gambino, deceduta subito dopo una coronografia.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 23:00:00 GMT)

Donna muore in ospedale a Palermo - i parenti : 'Troppo tempo in ascensore' : Un problema all'ascensore sul quale gli infermieri avevano caricato la barella con la paziente per trasferirla al piano dove i medici l'attendevano per un esame al cuore avrebbe fatto perdere tempo ...

Palermo - muore in ospedale : Donna malata di cuore rimane in ascensore per 15 minuti : Una donna di 62 anni è morta all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Secondo i familiari, che hanno presentato la denuncia ai carabinieri, sarebbe rimasta in barella per circa quindici minuti in ascensore, mentre aspettava di essere sottoposta a esami al cuore.Continua a leggere