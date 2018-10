Maltempo in Sardegna | Tamara Maccario trovata morta La mamma di tre figlie aveva 44 anni

Maltempo Sardegna - le immagini del ponte crollato lungo la statale 195 riprese dall’alto : Nel Cagliaritano per l’ondata di Maltempo è crollato completamente il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra. Un tratto di strada, qualche chilometro prima, aveva già ceduto provocando una voragine. Le immagini della Guardia di finanza mostrano la zona dall’alto L'articolo Maltempo Sardegna, le immagini del ponte crollato lungo la statale 195 riprese dall’alto proviene da Il ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : trovata morta la donna dispersa nel Cagliaritano : Tragedia nel Cagliaritano a causa del Maltempo che sta investendo in queste ore la Sardegna: è stata ritrovata morta dai soccorritori la donna dispersa ad Assemini. L'articolo Maltempo, alluvione in Sardegna: trovata morta la donna dispersa nel Cagliaritano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Sardegna - situazione di pre-allerta per diga Cixerri : Il Maltempo che da ieri sta flagellando la Sardegna sud orientale ha interessato anche l'innalzamento dei bacini artificiali. Tra questi la diga di Genna is Abis, conosciuta anche come diga di Cixerri. Uno sbarramento nell'omonima località, nei territorio di Uta e Villaspeciosa, nel Cagliaritano. Realizzato per usi idropotabili, agricoli e industriali, l'invaso riceve l'apporto del fiume Cixerri. In queste ultime ore ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : picco di oltre 350 mm di pioggia nella zona di Santa Lucia di Capoterra : In Sardegna, interessata da forti precipitazioni in queste ore, il picco massimo di pioggia è stato registrato nella zona di Santa Lucia di Capoterra (Cagliari): 353 millimetri di pioggia, nell’arco temporale tra le 20 del 9 ottobre e le 20 di ieri. Secondo il bollettino meteorologico della Protezione civile tra le situazioni critiche vi è anche quella di Tertenia (anche 294 mm) e di San Priamo con 256,1 mm. L'articolo Maltempo, alluvione ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : greggi isolati e campi sott’acqua : Interi greggi di pecore sono isolati per l’esondazione dei fiumi e si teme per la loro sopravvivenza in Sardegna dove le intense piogge hanno allagato le campagne danneggiando le coltivazioni. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Sardegna con il blocco della viabilità che impedisce ad agricoltori e pastori di raggiungere le proprie aziende per accudire e alimentare gli ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : la donna dispersa fuggiva da casa - auto travolta dalla furia dell’acqua : La donna dispersa a causa del Maltempo in Sardegna, ad Assemini, si chiama Tamara Maccario: la 45enne si trovava in auto insieme al marito e alle tre figlie. I 5 componenti della famiglia avevano deciso di allontanarsi da casa perché abitano in una zona di campagna vicino a un fiume. Lungo il tragitto la vettura è stata bloccata dall’acqua e poi travolta. Immediati i soccorsi: la figlia maggiore è stata trovata aggrappata a un albero, ...

Maltempo Sardegna : a Cagliari interrotte alcune tratte ferroviarie : A causa del forte Maltempo che sta interessando il Sud Sardegna è interrotta dalle 7 di stamani la linea ferroviaria tra Cagliari e San Gavino. Il guasto agli impianti di segnalamento è stato provocato dai fulmini nel tratto tra Sanluri e Samassi. Si registrano ritardi dai 20 ai 60 minuti. Interrotta dalle 07:30 anche la linea tra Decimomannu e Iglesias per l’erosione della massicciata ferroviaria. Allagato il sottopasso ferroviario di ...

Maltempo - in Sardegna allagamenti e evacuazioni. Dispersa una donna. Allerta in Liguria : Peggiora la situazione in Sardegna, in particolare nel Sud, dove è piovuto ininterrottamente tutta la notte, e proseguono i temporali cominciati due giorni fa. Una donna di 60 anni è Dispersa dalle 3 del mattino nelle campagne di Assemini, a circa 10 chilometri da Cagliari. Era a bordo di un’auto, assieme al marito e tre figlie, rimasta bloccata n...