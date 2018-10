L’instore tour di Benji e Fede per Siamo Solo Noise Limited Edition a novembre e dicembre

Irama ha svelato le prime date delL’instore tour di “Giovani” : Il nuovo disco in arrivo il 19 ottobre The post Irama ha svelato le prime date dell’instore tour di “Giovani” appeared first on News Mtv Italia.

Le date delL’instore tour di Irama per Giovani - il nuovo album in uscita ad ottobre : Le prime date dell'instore tour di Irama per Giovani sono state annunciate. La prima parte del calendario di instore è stato comunicato oggi sui social network e comprende numerosi appuntamenti firmacopie in tutta Italia. Giovani è il nuovo disco di inediti di Irama in uscita il 19 ottobre con Warner Music. Il 5 ottobre è stata resa disponibile una speciale versione autografata dall'artista su Amazon, esaurita nel giro di poche ...

L’instore tour dei Maneskin per Il ballo della vita - da ottobre a dicembre in tutta Italia : L'instore tour dei Maneskin per Il ballo della vita partirà il 26 ottobre con un doppio appuntamento a Varese e a Milano. Proseguirà per tutto il mese di ottobre, fino al 4 novembre prima di qualche giorno di pausa. L'instare tour dei Maneskin per il nuovo disco di inediti riprenderà poi il giorno 11 novembre da Ascoli Piceno e il 12 il gruppo sarà a San Giovanni Teatino. A seguire, sono attesi eventi farmacopee a Piove di Sacco e Reggio ...

Svelate le date delL’instore tour di Emis Killa per Supereroe atteso per il 12 ottobre : L'instore tour di Emis Killa è finalmente ufficiale. L'artista di Vimercate è pronto a incontrare i fan per la firma delle copie del nuovo disco che ha già annunciato in uscita per il 12 ottobre. Si parte immediatamente nel giorno dell'uscita dell'album con la tappa al Mondadori Megastore di Milano per poi continuare per tutto il mese di ottobre con l'ultima data alla Feltrinelli di Pescara. Emis Killa ha di recente rivelato di essere ...

L’instore tour di Kekko Silvestre per Cash Storia di un Campione - il libro in uscita ad ottobre : L'instore tour di Kekko Silvestre per Cash Storia di un Campione si compone di quattro appuntamenti farmacopie. Kekko Silvestre dei Modà incontrerà i fan, questa volta non per motivi musicali bensì per firmare le copie del suo libro, Cash Storia di un Campione, disponibile in tutti i negozi a breve. Il libro di Kekko Silvestre arriverà nei negozi dal 9 ottobre al prezzo di 17 euro. Verrà presentato dal cantante attraverso un instore tour di ...

L’instore tour della Dark Polo Gang per Trap Lovers - da Milano e Roma a Perugia : L'instore tour della Dark Polo Gang parte da Milano il 28 settembre, giorno del rilascio del nuovo album, Trap Lovers, che vede la nuova formazione a tre elementi. La Dark Polo Gang è composta ad oggi da Wayne Santana, Tony Effe e Dark Pyrex che sul nuovo album hanno lavorato per la prima volta insieme a tutte le canzoni contenute nel progetto. Anticipato dal singolo British, Trap Lovers sarà disponibile nei negozi e in digitale tra ...

Annunciato il calendario completo delL’instore tour dei Tiromancino per Fino a qui - in uscita il 28 settembre : Il calendario completo dell'instore tour di Tiromancino è finalmente ufficiale. Dopo le prime date annunciate sulla pagina social dedicata al gruppo, ecco arrivare la lista completa degli appuntamenti nei quali si supporterà Fino a qui, atteso per il 28 settembre. Come già anticipato da Federico Zampaglione, il calendario degli instore si è arricchito di una nuova serie di date che sono andate ad aggiungersi a quelle annunciate in ...

Alessandra Amoroso ha svelato le date delL’instore tour di “10” : Eccole qua The post Alessandra Amoroso ha svelato le date dell’instore tour di “10” appeared first on News Mtv Italia.

Svelato L’instore tour di Alessandra Amoroso per 10 - al via da Milano il 5 ottobre : tutte le date : Dopo settimane di attesa, finalmente ufficiale l'instore tour di Alessandra Amoroso per 10, nuovo album di inediti dal 5 ottobre. L'artista di Galatina ha appena pubblicato un video nel quale ha Svelato le date dei firma copie per la sua prossima prova di studio. Si parte dalla prima data al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano per proseguire in un lunghissimo tour che toccherà tutta Italia nelle settimane successive. Alessandra ...

Babilonia e Maledetto Luna Park sono i nuovi singoli di Loredana Bertè (audio e testo) : annunciato L’instore tour : I nuovi singoli di Loredana Bertè sono Babilonia e Maledetto Luna Park. L'artista di Bagnara Calabra ha quindi optato per un doppio ritorno con ben due brani in rotazione radiofonica e festeggiare il suo compleanno - il 20 settembre - che ha coinciso con quello di sua sorella Mimì. Il disco arriverà sul mercato il 28 settembre prossimo e conterrà brani scritti da Gaetano Curreri ma anche Ivano Fossati, già autore di diversi suoi brani di ...

L’instore tour di Enrico Nigiotti per Cenerentola e 3 date di anteprima tour a Milano - Roma e Livorno : info biglietti in prevendita : L'instore tour di Enrico Nigiotti per l'album Cenerentola inizierà il 14 settembre da Milano (Feltrinelli di Piazza Piemonte) per proseguire il 15 settembre alla Mondadori di Roma in Via Tuscolana. Il 16 settembre, Nigiotti è atteso a Napoli presso la Feltrinelli di Via Santa Caterina; il 18 settembre incontrerà i fan alla Galleria del disco di Firenze ed il 19 settembre a Lucca presso Sky Stone e Songs. Enrico Nigiotti presenterà l'album di ...

Thegiornalisti : svelate la date delL’instore tour di “Love” : Il nuovo album in uscita il 21 settembre The post Thegiornalisti: svelate la date dell’instore tour di “Love” appeared first on News Mtv Italia.

Annunciato L’instore tour di Stefano D’Orazio : il firma copie di Non mi sposerò mai parte da Milano : L'instore tour di Stefano D'Orazio è finalmente ufficiale. L'ex batterista dei Pooh è pronto a partire per il firma copie dedicato alla sua ultima opera, che partirà da Milano il 24 settembre prossimo. Non mi sposerò mai arriva a un anno dal matrimonio con Tiziana, alla quale ha detto Sì il 12 settembre scorso. La prima tappa per l'incontro con i fan è prevista a Milano il 24 settembre, a 4 giorni dall'uscita del volume con il quale ha ...

Annunciato L’instore tour dei Tiromancino per Fino a qui : tutte le info sugli eventi firma copie : L'instore tour dei Tiromancino per Fino a qui è finalmente ufficiale. Il gruppo di Federico Zampaglione è pronto a tornare con una nuova serie di eventi firma copie con i quali raggiungeranno i fan desiderosi di incontrarli e di avere una firma sulla loro copia del disco. Si parte con la prima data del 29 settembre a Milano, per continuare nei giorni successivi Fino ad arrivare alla Feltrinelli di Torino per l'ultimo appuntamento. Come ...