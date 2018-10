Sogno Pogba | Deschamps fa sognare i tifosi della Juventus | “ecco perché può tornare ai

sportfair

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Il commissario tecnicoFrancia ha parlato del futuro di Paul, sottolineando come potrebbeallaUnche potrebbe diventare realtà, Paulalla: ibianconeri spalancano le orecchie. Didiernon ha nascosto la possibilità che il centrocampista francese torni a Torino, ma sarà difficile soddisfare le richieste del Manchester United: “è sempre lo stesso e fa parte dei migliori centrocampisti al mondo” le parole del ct campione del mondo alla Gazzetta dello Sport. “Un suo ritorno alla Juve? I sogni fanno partevita e a volte si realizzano. Ma rispetto a qualche anno fa, alla Juve stavolta costerebbe molto di più comprare. I bianconeri sono tornati ai vertici in Italia e in Europa, vincere la Champions è come vincere un Mondiale. Con Ronaldo la Juve si è garantita un giocatore che sa essere ...