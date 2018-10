Renzi poco credibile? Zingaretti | “Non lo dico io ma i cittadini Il governo? L’ha capito

Pd - Zingaretti 'Renzi candidato è poco credibile - lo dicono gli italiani'. La replica 'Non seguiamo le polemiche' : Oggi il governatore del Lazio, intervenendo su Sky, lancia un affondo: 'Matteo non si vuole candidare, questa stagione ha un senso se si cimenta una nuova classe politica', dice. 'Il problema è la ...

Pd - Zingaretti : “Renzi poco credibile? Lo dicono gli italiani - partito dei capi è fallito” : Il presidente del Lazio Nicola Zingaretti, in corsa per la segreteria del Pd, ha detto che se Renzi si candidasse avrebbe un problema di "credibilità": "Non lo dico io ma i cittadini della Repubblica Italiana. Non possiamo negare che negli ultimi 5 anni, al netto delle Europee, abbiamo visto il Pd perdere voti, e questo non inizia solo nell'ultima legislatura".Continua a leggere

Pd - Gene Gnocchi contro Renzi : “Ci siamo stufati delle sue battutine. Sinistra poco seria - smetta di fare solo ironia” : “La Sinistra non può continuare a fare battutine. Basta, ci siamo stufati delle battutine di Renzi“. Così Gene Gnocchi, ospite a Otto e mezzo su La7, sulla situazione del Pd e del centroSinistra. “Non sanno fare opposizione perché non l’hanno mai fatto. Qui si pone il tema della sopravvivenza del partito” ha rincarato la dose il fondatore ed ex direttore de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. L'articolo Pd, Gene ...