Notizie ultima ora spread | spread a quota 295 90 | distante dai picchi dei giorni scorsi

Test medicina ultima Notizie - ministro Bussetti risponde a Giulia Grillo sul numero chiuso : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti , è intervenuto alla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, in onda su Rai Radio 1. Tra le diverse domande rivolte al titolare del dicastero di Viale Trastevere, anche quella relativa alla polemica riguardante il numero chiuso del Test di medicina . La ministra della Salute, Giulia Grillo , nello scorso weekend, ha annunciato la sua intenzione di introdurre in Italia un sistema ...

ARJEN KAMPHUIS - SCOMPARSO CO-FONDATORE WIKILEAKS/ Ultime Notizie : l'ultima traccia del socio di Assange : WIKILEAKS , SCOMPARSO CO-FONDATORE ARJEN KAMPHUIS in Norvegia: da due settimane nessuna notizia sul socio di Assange , polizia apre un'indagine sul caso.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:51:00 GMT)

West Nile - nona vittima in Veneto/ Ultime Notizie virus Nilo : in Europa 300 segnalazioni nell'ultima settimana : West Nile, 12 contagi in Piemonte, sale il numero dei casi registrati. Ultime notizie febbre del Nilo, spunta un altro virus delle zanzare: parliamo dell'Usutu(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 23:05:00 GMT)