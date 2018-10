superguidatv

: Il contadino cerca moglie 4 torna in tv: ecco quando #dilettaleotta #ilcontadinocercamoglie @DilettaLeotta… - SuperGuidaTV : Il contadino cerca moglie 4 torna in tv: ecco quando #dilettaleotta #ilcontadinocercamoglie @DilettaLeotta… - gminacapelli : RT @enzobianchi7: Questo è il tempo della semina e io imparo molto dal contadino: cerca il seme buono lo sparge con abbondanza lo getta in… - mbbelluco : RT @enzobianchi7: Questo è il tempo della semina e io imparo molto dal contadino: cerca il seme buono lo sparge con abbondanza lo getta in… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Nuova edizione de “Il4”, il reality show trasmesso su Fox Life e condotto da Diletta Leotta:va in onda Grandi novità per la nuova edizione de “Il4“, il reality agreste in cui i concorrenti sono alla ridell’amore.tutte le novità e le anticipazioni sul dating show trasmesso da Fox Life! Il4:inizia Al via da mercoledì 17 ottobre 2018 alle ore 21.10 circa in prima serata su Fox Life “Il4“, il dating show dedicato all’amore. Una delle prime novità di questa quarta edizione è l’arrivo di Diletta Leotta, chiamata a sostituire Ilaria Lazzarin. Una nuova esperienza televisiva per la giornalista sportiva reduce dalla conduzione del concorso di bellezza di Miss Italia 2018. Tante le novità previste per la quarta ...