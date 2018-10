Tennis | Masters 1000 Shanghai 2018 | Marco Cecchinato lotta e vince contro Gilles Simon

Tennis - Fabio Fognini si cancella dal Masters 1000 di Shanghai (ma dovrebbe giocare la semifinale a Pechino) - Cecchinato testa di serie : Fabio Fognini ha deciso di cancellarsi dalla lista dei partecipanti al Masters 1000 di Shanghai, l’ottavo della stagione, a causa di un problema a una caviglia. Si tratta del sesto giocatore classificato tra i primi venti al mondo che ha deciso di non giocare in Asia: gli altri sono Rafael Nadal, Grigor Dimitrov, John Isner, David Goffin e Lucas Pouille. Si può presumere che la caviglia interessata sia quella destra, che nel finale del ...

Tennis : dopo la beffa - Fognini a Pechino Resta ancora vivo il sogno del Masters : Con la vittoria a Chengdu Tomic ha gudagnato 47 posti passando al numero 76 del mondo. 17 la classifica record di Bernard Tomic, raggiunta per la prima volta l'11 gennaio 2016. 4 i tornei vinti in ...

Tennis - la classifica di Fabio Fognini dopo la semifinale di Chengdu. Le chance per sognare il Masters di Londra : Fabio Fognini è ancora in corsa per una clamorosa qualificazione al Masters di Londra, il torneo che chiude la stagione del grande Tennis internazionale e che prevede la partecipazione dei migliori otto giocatori al mondo. Il ligure ha infatti conquistato la semifinale del torneo di Chengdu ed è certo che lunedì avrà almeno 1985 punti nel ranking ATP, rimanendo all’undicesimo posto (diventerebbero 2045 con l’approdo in finale e 2145 ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Novak Djokovic sfata il tabù e supera in Finale Roger Federer in due set : Novak Djokovic (n.10 ATP) conquista il suo primo titolo nel Masters 1000 di Cincinnati e chiude il cerchio in Finale contro Roger Federer (n.2 del mondo), che nei tre precedenti lo aveva sempre battuto. Stavolta è stato il serbo ad imporre la propria legge, aggiudicandosi con relativa facilità questo atto conclusivo sul cemento dello Stato dell’Ohio (6-4 6-4) in 1 ora e 25 minuti di partita. Djokovic, con questo successo, porta a casa ...

Tennis - Novak Djokovic nella storia : doma Federer e vince Cincinnati - tutti i Masters 1000 in bacheca! : Tennis, Cincinnati: Novak Djokovic vince sul cemento americano annichilendo Roger Federer in due set Tennis, Novak Djokovic vince il Masters 1000 di Cincinnati. Una finale senza storia quella odierna vinta con un doppio 6-4 contro Roger Federer, il quale col duro americano ha sempre avuto un ottimo feeling, ma non quest’oggi. Senza ritmo e continuità la prova di Re Roger, mostrando lacune in risposta davvero evidenti. Dal canto suo ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Federer vs Djokovic - atto 46. Quarto scontro in Finale negli States tra i due rivali : E siamo al 46° atto. Roger Federer e Novak Djokovic tornano a confrontarsi a due anni e mezzo di distanza dall’ultima volta: semiFinale degli Australian Open 2016 e vittoria di Nole in quattro set (6-1 6-2 3-6 6-3). Di acqua ne è passata sotto i ponti e da un lato Roger è tornato a graffiare nell’ultimo biennio conquistando l’edizione 2017 e 2018 di Melbourne e quella 2017 di Wimbledon; dall’altro il serbo, dopo i tanti ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Roger Federer vola in finale. David Goffin si ritira nel secondo set : Missione compiuta per Roger Federer. Lo svizzero (n.2 del ranking ATP) supera in semifinale il n.11 del mondo del mondo David Goffin e conquista l’ottava qualificazione all’atto conclusivo a Cincinnati (Stati Uniti), dove non ha mai perso, affrontando per la 46esima volta in carriera il serbo Novak Djokovic. Si tratta della quarta volta nella quale questi due giocatori si affrontano nella finale del torneo americano e nei tre ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : Novak Djokovic va in finale! Piegata la resistenza del coriaceo Marin Cilic : Novak Djokovic è il primo finalista del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: il serbo piega, dopo una battaglia durata due ore e mezza, la resistenza del croato Marin Cilic, avversario mai domo, che si arrende soltanto negli ultimi minuti della sfida. Punteggio finale 6-4 3-6 6-3 per l’ex numero uno al mondo. Nel primo parziale l’equilibrio si spezza praticamente subito: Djokovic trova il break nel corso del terzo game, sfruttando ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati di venerdì 17 agosto. Federer e Djokovic volano in semifinale : Dopo che la pioggia era stata grande protagonista nei giorni scorsi, finalmente il maltempo ha lasciato spazio al gioco nel Masters 1000 di Cincinnati. Una giornata di ieri ricchissima, prima con i match che hanno completato il terzo turno e poi con quelli dei quarti di finale. Doppio impegno per moltissimi giocatori e tra questi anche Roger Federer. Il numero due del mondo ha prima sconfitto in due set l’argentino Leonardo Mayer e poi nei ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati del 16 agosto. La pioggia ancora protagonista : Continua a dominare la pioggia al torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento statunitense il programma ha subito un ulteriore rallentamento ed ora i Tennisti saranno chiamati ad un vero e proprio tour de force. In programma oggi il completamento degli ottavi di finale ed i quarti. Nella notte italiana, infatti, dopo il passaggio dell’argentino Juan Martin Del Potro agli ottavi di finale ai danni del sudcoreano Hhyeon Chung, sono ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati di mercoledì 15 agosto. Djokovic e Cilic agli ottavi soffrendo - Sascha Zverev eliminato : E’ andata in archivio un’altra giornata di incontri nel Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti) e il quadro degli ottavi di finale è quasi completo. L’arrivo della pioggia infatti ha costretto gli organizzatori a cambiare il programma, rinviando il match tra l’argentino Juan Martin Del Potro e il sudcoreano Hyeon Chung. Djokovic E Cilic SOFFRONO MA AVANZANO – Costretti a soffrire più del previsto Novak Djokovic e ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati del 14 agosto. Roger Federer è già agli ottavi : Nella notte italiana si è concluso il primo turno ed è iniziato il secondo al torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento americano la grande sorpresa è l’eliminazione dell’ellenico Stefanos Tsitsipas, che, dopo la finale della scorsa settimana a Toronto, stavolta cede al primo turno al belga David Goffin. Già agli ottavi l’elvetico Roger Federer, che liquida il tedesco Peter Gojowczyk, il canadese Denis Shapovalov, che ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2018 : i risultati del 13 agosto. Avanti Novak Djokovic - stop per John Isner : Il piatto forte della seconda giornata di incontri del torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati si giocava nel cuore della notte italiana: il serbo Novak Djokovic sconfigge per due set a zero, con lo score di 6-4 7-6 (4) lo statunitense Steve Johnson. Passa al secondo turno anche il redivivo elvetico Stan Wawrinka, che si sbarazza in tre set (6-2 4-6 6-3) dell’argentino Diego Schwartzman. Esce di scena lo scozzese Andy Murray, che cede il ...