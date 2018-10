Obesity Day | al Bambino Gesù incontri con gli esperti

Obesity Day : al Bambin Gesù consulenze gratuite e incontri con esperti e piccoli chef per prevenire il sovrappeso : piccoli chef crescono all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. In occasione dell’Obesity Day, la Campagna Nazionale di Sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso, mercoledì 10 ottobre dalle 10 alle 17, nella sede di San Paolo Fuori Le Mura (viale di San Paolo, 15 – Roma) medici e nutrizionisti dell’Ospedale pediatrico illustreranno i criteri di una corretta educazione alimentare. Per l’occasione saranno affiancati da ...