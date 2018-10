L' Eredità | da Flavio Insinna spuntaSergio Mattarella | clamoroso a Che tempo che fa

L’Eredità - Flavio Insinna fa l’indovinello ed ecco chi entra. Mai successo prima : Partiamo da un presupposto: in sedici anni de L’Eredità non era mai successo che un personaggio famoso varcasse la soglia dello studio per lanciare il proprio programma (già in onda) interrompendo la gara. Lo sostiene il sito Tv Blog, secondo cui, a memoria, non c’è alcun precedente. Il primato, dunque, se lo prende Flavio Insinna che ha un po’ faticato appena prese le redini del quiz show che fu del compianto Fabrizio Frizzi. ...

Roba pazzesca a L’Eredità : Flavio Insinna sconvolto. Uno scivolone clamoroso : L’Eredità è tornata in onda da poco. Da lunedì 24 settembre, alle 18.45 sugli schermi di Rai1, il quiz con oltre 3700 puntate al suo attivo è ripartito da Flavio Insinna, chiamato a sostituire l’amico e collega Fabrizio Frizzi, scomparso a marzo scorso a seguito di una brutta malattia. Un’eredità (in tutti i sensi) non facile per Insinna. Ma pare che gli ascolti che il conduttore sta ottenendo con questa nuova edizione ...

“Dopo Fabrizio Frizzi…”. La verità su L’Eredità di Flavio Insinna. È successo dopo la prima puntata : L’Eredità di Flavio Insinna è diversa da quella di Fabrizio Frizzi. Questo vuol dire che gli italiani ne siano meno affezionati? No, anzi i numeri dicono altro. Certo, l’assenza del compianto conduttore televisivo è ancora pesante: i ritmi del programma sono di gran lunga più blandi e mesti con un tono tutt’altro che esaltante. Probabilmente Flavio Insinna vuol entrare quatto quatto nei cuori degli italiani: raccogliere ...

Flavio Insinna e l'imprecisione su Arezzo - arriva la precisazione in diretta tv : «L'Eredità è fatta anche per imparare cose» : Flavio Insinna e la precisazione sulla ' Quintana '. Il conduttore dell' Eredità , prima della puntata di oggi, è intervenuto per chiarire la 'querelle' con la città di Arezzo . 'Qualche sera fa - ha ...

