Drone Contro Aereo | Cosa Succede?

Fiamme dopo scontro a Drone ro - ferito in auto cappottata a Bra : Due incidenti nella notte tra sabato e domenica 23 settembre a Dronero e Bra. Il primo incidente alle 2 a Dronero nella zona industriale dove un' auto si è incendiata dopo uno scontro . Fortunatamente ...

Carabinieri - nasce il nuovo squaDrone 'Cacciatori di Puglia' per controllo territorio e ricerca catturandi : Erano già presenti in Sardegna, Calabria e Sicilia. Nascono ora anche i 'Cacciatori di Puglia'. Questa mattina, a Vico del Gargano, in provincia di Foggia, presso il distaccamento dell'Aeronautica ...