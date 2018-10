Bonolis | “Inter? Può arrivare da qualche parte dietro la Juventus”

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 ottobre 2018) “Dove puòl’Inter? Puòdala Juventus. Il campionato italiano si gioca per due posizioni il quarto posto e il quart’ultimo, entrare in Champions ed evitare la retrocessione. La Juve è oltre per storia, qualità tecnica, determinazione, l’Inter sta facendo bene”. Sono le parole del conduttore televisivo e grande tifoso interista Paoloa ‘La Politica nel Pallone su Gr Parlamento’. “Nel mercato mi auguro che vengano coperte un paio di lacune, come un regista ufficiale. Credo che l’Inter se la possa giocare insieme al Napoli e altre due o tre squadre per un posto in Champions. Ora ci sono due gare con il Barcellona e poi tireremo le somme in questa competizione”, ha aggiuntoconvinto che la squadra di Spalletti nella gara secca possa anche battere quella di Allegri. ...