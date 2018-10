Mattarella preoccupato per la Manovra | potrebbe lasciare il suo incarico prima del

blogitalia.news

(Di domenica 7 ottobre 2018) Sergio, il retroscena di Dagospia dopo l’incontro con Mario Draghi Sergioabbandonare la nave che affonda, a rivelarlo è il quotidiano ItaliaOggi. Dopo le travagliate decisioni del governo gialloverde, che hanno aumentato il deficit e messo (più di quanto già non lo fosse) l’Europa contro il Paese, ci troviamo di fronte a un nuovo paradigma politico. Le figure che dovevano proteggere la finanza pubblica sono state messe da parte. Basta pensare al ruolo di guardiano fin qui attribuito al titolare dell’Economia, Giovanni Tria, che non solo non è stato in grado di tenere a freno le componenti politiche del Governo, ma non è neppure riuscito a parlare in nome e per conto dell’intero esecutivo. LEGGI ANCHE:sulla, moltoalza le attenzioni per le prossime ore Per questo, nonostante la scadenza del settennato ...