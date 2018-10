Napoli | è corsa a tre per Koulibaly

Napoli-Liverpool - Ancelotti : “Vittoria che ci tiene in corsa nel girone” : Il Napoli ha disinnescato il Liverpool nel match del San Paolo e Ancelotti, ai microfoni di Sky, si è detto soddisfatto della prestazione degli azzurri: “Abbiamo giocato bene tutto il match, non abbiamo mai perso il controllo e siamo stati bravissimi in difesa, senza concedere niente al Liverpool. Abbiamo avuto tante occasioni, ma abbiamo fatto gol nel momento giusto: se avessimo segnato prima avremmo sofferto di più”. Non era ...

Scudetto - il doppio ex Ferrara assicura : 'Il Napoli è in corsa' : È il doppio ex per eccellenza. Juventus-Napoli è la partita di Ciro Ferrara, napoletano che ha giocato prima in azzurro compagno anche di Diego Armando Maradona e poi in bianconero, trovando sulla sua ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vincono Juventus e Napoli - dominio di Roma e Genoa. Lazio corsara : Dopo l’antipasto di ieri, con la vittoria dell’Inter per 2-1 nei confronti della Fiorentina, oggi si sono disputate altre sette gare valide per il sesto turno della Serie A di Calcio. Nella sfida delle 19.00 la Lazio ha espugnato Udine per 1-2, mentre nelle altre gare, tutte giocate alle ore 21.00, Juventus e Napoli hanno legittimato le posizioni di vertice in classifica dominando rispettivamente contro Bologna e Parma. Vittorie sul ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Napoli corsaro - tocca alla Roma! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la quinta giornata. Il Napoli si impone a Torino, Juventus e Roma chiamate a rispondere

Corsa Champions - Juve e Napoli irraggiungibili : Inter - Milan - Roma e Lazio vanno a rilento : Pochi punti per le quattro squadre che potrebbero contendersi due posti nell'Europa che conta: l'anno scorso fu tutto un altro inizio...

Champions League - che affare : Napoli - parte la corsa all'oro : Una torta milionaria, un giro d?affari che fa della Champions la competizione per club più ricca del mondo. Trentadue le squadre partecipanti, con una corsia privilegiata per i...

Treno Italo da Napoli a Venezia scoperchiato in corsa : Il Treno Italo 8904 partito questa mattina alle 6.55 dalla stazione Centrale di Napoli e diretto a Venezia si è aperto come una scatola di sardine e ha interrotto la sua corsa alla stazione Termini. ...

Incidente treno Italo : scoperchiata carrozza durante la corsa Napoli-Venezia/ Foto : un fulmine o un ramo? : Incidente Italo: scoperchiata una carrozza durante la corsa Napoli-Venezia. Foto, cosa è stato a provocarlo, un fulmine o un ramo pericolante incontrato sul percorso?

3^ giornata - Lazio di misura. La Samp asfalta il Napoli. Cagliari corsaro a Bergamo : Lazio DI MISURA- Terza giornata ricca di tanti colpi di scena e di risultati a sorpresa. Nel match delle 18:00 la Fiorentina supera l’Udinese grazie ad un gol di Benassi, 3 gol in 3 partite. 0-0 tra Chievo ed Empoli, partita senza grandi colpi di scena, noia protagonista assoluta. Il Cagliari batte l’Atalanta 1-0 grazie […] L'articolo 3^ giornata, Lazio di misura. La Samp asfalta il Napoli. Cagliari corsaro a Bergamo proviene ...

Stop alla corsa dalla Sicilia a Napoli - gravi disagi per 170 passeggeri : La società Libertylines ha disdetto la corsa per Napoli che partendo da Favignana fa tappa a Trapani e Ustica. Sono 170 passeggeri che avevano prenotato il viaggio. La compagnia, dopo il blocco di due ...

Travolti da auto in corsa - 7 feriti e una morta : Maria Napoli di 87 anni : Sette Persone ferita e una signora di 87 anni, Maria Napoli, morta. Tutti sono stati Travolti da un'auto in corsa la notte scorsa a Palagonia.

Napoli - Callejon e… altri 10 : l’attaccante fondamentale - corsa ed inserimenti - così Ancelotti ‘spacca’ le partite : Inizio di campionato sprint per il Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti ha conquistato due vittorie consecutive entrambe in rimonta prima contro la Lazio e poi con il Milan, segno che la squadra non molla mai ad immagine e somiglianza del proprio allenatore. L’avvio di stagione ha già dato importanti indicazioni, il Napoli è in grado di lottare per lo scudetto, la squadra regala spettacolo ed il valore aggiunto sembra essere ...

Napoli - spunta De Gregorio nella corsa a palazzo San Giacomo : Eppure quando scrive 'c'è bisogno di un patto tra quanti non guardano alla politica con astio ma con interesse, che abbiano sufficiente distacco dalla politica tradizionale ma anche la consapevolezza ...

Napoli - è corsa a due per Grassi : Il centrocampista del Napoli Alberto Grassi resta la prima scelta della Spal per la mediana, anche se c'è da battere la concorrenza del club spagnolo del Leganes , come scrive La Gazzetta dello Sport .