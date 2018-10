Il Real Madrid non segna più e crolla anche ad Alaves

Liga - Alaves-Real Madrid 1-0 : i Blancos non sanno più segnare. Decide Garcia : E ora è crisi nera. Il Madrid non solo non segna più ma ha addirittura perso 1-0 a Vitoria contro l'Alaves, infilato da un colpo di testa al 95' di Manu Garcia. Sconfitta dei Blancos che a ...

Deportivo Alaves vs Real Madrid : formazioni ufficiali e dove vederla in tv : La Liga 2018-2019, sabato 8 ottobre 2018, 8^ giornata: le formazioni ufficiali di Deportivo Alaves-Real Madrid in programma alle ore 18.30. Bale al fianco di Benzema in attacco per le Merengues.Deportivo Alaves-Real Madrid, sabato 6 ottobre. E’ una partita d’alta quota quella che vedrà di fronte Alaves e Real Madrid, rispettivamente sesta e seconda della classe. Le formazioni ufficiali della partita.formazioni ufficialiAlaves (4-4-1-1): F. ...

Pronostico Atletico Madrid vs Real Betis - La Liga 7-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Real Betis, domenica 7 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Real Betis, domenica 7 ottobre. Al Wanda Metropolitano si affrontano due squadre reduci da importanti successi nelle competizioni europee. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Atletico Madrid e Real Betis?L’Atletico Madrid è in serie positiva da quattro turni, dove ...

Real Madrid - Lopetegui traballa : giocatori in rivolta contro il tecnico : Giorni difficili per Julen Lopetegui. Le sconfitte del Real Madrid con Siviglia e Cska Mosca e il pari nel derby, oltre al digiuno di gol che dura da tre partite, avrebbero indebolito la posizione dell’ex ct della Spagna, e non solo agli occhi di club e tifosi. Secondo il Mundo Deportivo, nello spogliatoio ci sarebbero diversi giocatori importanti che insoddisfatti del tecnico, del quale faticherebbero a comprendere alcune decisioni. ...

Real Madrid - Florentino Perez pensa in grande : i colpi prefissati : Un avvio di stagione altalenante e gli ultimi risultati non da Real Madrid, avranno sicuramente spaventato Florentino Perez. Il numero uno dei blancos, secondo quanto riportato dal “Mundo Deportivo” vorrebbe scatenarsi sul mercato. I colpi – Le operazioni che avrebbe in mente di fare Perez sarebbero a dir poco clamorose: il presidente vorrebbe riuscire a […] L'articolo Real Madrid, Florentino Perez pensa in grande: i ...

Pronostico Deportivo Alaves vs Real Madrid - La Liga 6-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Deportivo Alaves-Real Madrid, sabato 6 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Deportivo Alaves-Real Madrid, sabato 6 ottobre. E’ una partita d’alta quota quella che vedrà di fronte Alaves e Real Madrid, rispettivamente sesta e seconda della classe. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Deportivo Alaves e Real Madrid?Dopo cinque turni da imbattuto, per il ...

Calciomercato Juventus : Rabiot al Real Madrid avvicinerebbe Pogba - RUMORS - : Il Barcellona esclude l'arrivo di Pogba Sembra infatti che il Barcellona abbia escluso il possibile approdo del campione del mondo con la Francia, così come sembra difficile che il 'Polpo' possa ...

Everton - quella volta che il Real Madrid bussò per Graversen. Moyes : "Pensavo si fossero confusi con Carsley" : L'ex allenatore di Manchester United e West Ham lo ha rivelato al canale YouTube Open Goal , simpatico aneddoto sui tanti retroscena del mondo del calciomercato: "Inizialmente pensavamo si fossero ...

VIKTOR KASSAI - CHI È L'ARBITRO DI NAPOLI LIVERPOOL/ Chiariello : "In Europa il Real Madrid è peggio della Juve" : Per NAPOLI LIVERPOOL è stato designato L'ARBITRO ungherese VIKTOR KASSAI: Carlo Ancelotti ne ha un brutto ricordo, nel 2017 le sue decisioni costarono l'eliminazione al Bayern Monaco(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 20:38:00 GMT)

Real Madrid e Manchester United in crisi : doppio tonfo in Europa : ROMA - Quando cadono gli dei, il rumore che fanno è sempre parecchio fragoroso. Adesso che per Real Madrid e Manchester United la crisi si è ufficialmente aperta, inizia la caccia ai colpevoli. E i ...

Real Madrid - crisi di gol e risultati. Navas rimpiange Ronaldo : Real Madrid– Il più lungo digiuno di gol da 11 anni a questa parte, un avvio di Liga balbettante (nonostante il primato, ma con soli 14 punti) e un ko inaspettato a Mosca in Champions che non ha fatto altro che aumentare perplessità, malumori e rimpianti nello spogliatoio dei campioni d’Europa. Nostalgia canaglia Ebbene si, […] L'articolo Real Madrid, crisi di gol e risultati. Navas rimpiange Ronaldo proviene da Serie A News ...

Real Madrid - Modric : “Viviamo un brutto periodo - dobbiamo rialzarci” : Tre partite senza vincere e senza segnare, a Madrid, sponda Real, non capitava da ben 11 anni. I pluricampioni d’Europa stanno vivendo un brutto momento e la sconfitta ieri, in Champions, contro il Cska di Mosca, ne ha dato la conferma. A metterci la faccia è stato Modric, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ad As […] L'articolo Real Madrid, Modric: “Viviamo un brutto periodo, dobbiamo rialzarci” proviene da Serie A ...