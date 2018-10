Torino | Mazzarri rilancia Zaza | domani in campo contro il Frosinone

Torino - Mazzarri in conferenza : “Var a chiamata sarebbe utilissimo” : Intervenuto in conferenza per presentare match tra Torino e Frosinone, Walter Mazzarri si è pronunciato su una modifica dell’utilizzo del Var, promuovendo il suggerimento del presidente Cairo, favorevole a una chiamata da parte degli allenatori:”sarebbe utilissimo. Questo aiuto che gli viene dall’alto deve essere sfruttato al meglio. Se potesse chiederlo un allenatore sarebbe un input in più. Potrebbe essere ...

Torino-Frosinone - Mazzarri : “Domani sarà battaglia. Non ci sono gare facili” : Già nella serata di domani si torna in campo per un nuovo turno di campionato. Infatti ad aprire l’ottava giornata del campionato di Serie A sarà l’anticipo Torino-Frosinone, partita in programma allo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 20:30. Una gara per cui il tecnico dei granata Walter Mazzarri pretende che vi si esca con […] L'articolo Torino-Frosinone, Mazzarri: “Domani sarà battaglia. Non ci sono gare ...

Cairo : 'Mazzarri ha voglia di fare bene - Torino è una piazza ambiziosa' : A margine del Milano Calcio City, il presidente del Torino Urbano Cairo , come riporta La Gazzetta della Sport , ha fatto il punto sulla squadra granata: 'Abbiamo fatto una campagna acquisti importante, non vendendo i giocatori che ci venivano richiesti e aggiungendo giocatori importanti come Zaza e Izzo ...

Cairo : 'Torino ambizioso grazie a mercato e Mazzarri' : TORINO - Il Torino è arrivato al massimo punto della parabola o ancora no? ' Noi quest'anno abbiamo fatto una campagna acquisti importante non vendendo giocatori che ci venivano richiesti, aggiungendo ...

Torino - Mazzarri : 'Zaza e Iago Falque cambi importanti' : VERONA - Walter Mazzarri esulta per i tre punti al termine della gara con il Chievo. ' Quando i cambi rispondono e si rendono determinanti, facendo quel che pensiamo che possano fare, allora sono ...

Chievo-Torino 0-1 - D’Anna : “Cambi di Mazzarri determinanti” : Chievo-Torino 0-1, LE PAROLE DEI TECNICI – Vittoria in extremis per il Torino che ottiene tre punti importantissimi al Bentegodi. Chi mastica amaro è invece Lorenzo D’Anna, allenatore del Chievo, che non riesce a schiodarsi dall’ultimo posto in classifica. Il tecnico gialloblù indica però un “colpevole” della sconfitta contro i granata ai microfoni di “DAZN”: […] L'articolo Chievo-Torino 0-1, ...

Torino - Zaza si schiera con Mazzarri : “Troppe polemiche - il mister è disposto a cambiare le sue idee per i risultati” : Al termine di Chievo-Torino, Simone Zaza, uomo della partita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul gol realizzato e sull’ambientamento in granata: “Mi sono sbloccato e non nego di essere contento. Per un attaccante il gol è importante. Ho avuto difficoltà, ma è un ambiente nuovo ed è normale. Tra l’altro l’allenatore esige molto. Riparto da qui e sono molto contento“. Si è discusso molto ...

Torino - Mazzarri non si fida del Chievo : "Avversario ostico" : Seconda trasferta consecutiva per il Torino. E dopo il pari di mercoledì in casa dell'Atalanta, Walter Mazzarri mette tutti in guardia sulla sfida di domani sul campo del Chievo: "Ci aspetta un ...

Torino : Mazzarri - attenti al Chievo : ANSA, - Torino, 29 SET - Il Torino cerca la prima vittoria della stagione in trasferta, a Verona, ma Mazzarri non si nasconde le difficoltà: "Tutti conoscono la forza del Chievo in casa: sarà una ...

Torino - Mazzarri : 'Chievo avversario tosto. Zaza? Ancora deve capirci' : Torino - Si impone il pieno riscatto, quindi la conquista della posta intera per un Toro che dopo aver limitato i danni a Bergamo domani sarà di scena contro il Chievo per infilare la prima di due ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Chievo avversario ostico» : Torino - "Domani mi aspetto un avversario tosto. La classifica in questo periodo conta relativamente per tutti. E' una squadra ostica, anche se in alcune occasioni non è riuscita a raggiungere il ...

Torino - ora svolta! Mazzarri ridisegna l'euro-attacco e si rivede Iago Falque : Torino - La notizia passeggera può diventare anche una gran notizia, a stretto giro di posta, tra la partita di domani a Verona e quella di venerdì in casa contro il Frosinone , prima della sosta. ...

“Grande prestazione - la risposta che volevo” : dichiarazioni incredibili di Mazzarri - lascia basiti i tifosi del Torino : Mazzarri e le sue dichiarazioni del dopo Atalanta-Torino che lasciano un po’ perplessi dando un’occhiata ai numeri della gara Il Torino è uscito ieri con un pareggio dalla gara contro l’Atalanta. Una prova discreta da parte dei granata, ma nulla più. Forse il tecnico Mazzarri ha visto un’altra partita: “È stata una grande prestazione contro una squadra che contro il Milan ha dimostrato il proprio valore e che ...

Torino - Mazzarri : “è il momento di ripartire” : Il Torino cerca di recuperare il terreno perduto, facendo risultato a Bergamo, contro l’Atalanta. La brutta sconfitta dei granata contro il Napoli – assicura l’allenatore Walter Mazzarri – è archiviata: “C’è stata un’assunzione di responsabilità collettiva, e sottolineo collettiva. Adesso bisogna pensare alla prossima partita”. Ci sarà qualche novità – fa trapelare Mazzarri – nel ...