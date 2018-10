Reddito di cittadinanza | Buffagni M5S | “Ci sono 10 miliardi Salvini ha detto che sono

L'Intervista - Matteo Renzi da Costanzo : "Reddito di cittadinanza? Sarà la fine del M5S". Le anticipazioni : Stasera, giovedì 4 ottobre, in seconda serata, su Canale 5, l'ex premier si racconta in occasione del nuovo appuntamento con...

Reddito di cittadinanza - scontro sui numeri tra Lega e M5S : Otto o dieci miliardi per il Reddito di cittadinanza? E' scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle che all'indomani del nuovo vertice di Governo che ha sancito l'intesa sul DEF pronto ad approdare in ...

Italia divisa sul Reddito di cittadinanza : il 46 per cento degli italiani contrario : L'importo accreditato sarà da spendere negli esercizi commerciali in Italia per far crescere l'economia, bisogna limitare al massimo le spese fuori dall'Italia. Avremo un gettito Iva e di Pil ...

Pensioni e Reddito di cittadinanza - l’extra-deficit lo pagheranno anche le banche : Nel mirino ci sarebbero la deducibilità degli interessi passivi, che scenderebbe dall’attuale 100% all’86%; lo spostamento su più anni della deducibilità delle maggiori svalutazioni previste dall’applicazione del nuovo principio contabile Ifrs 9 sulle cosiddette perdite “attese”; l’addio all’Aiuto alla crescita economica meglio noto come Ace...

Conte - orgoglio per Reddito cittadinanza : ANSA, - ASSISI, 4 OTT - "Il reddito di cittadinanza è una misura di cui sono particolarmente orgoglioso: non un sussidio ma una scintilla che permetterà di essere partecipi nella nostra società a ...

Reddito di cittadinanza : chi - come e quanto? Ecco le ipotesi : Comunque si voglia mettere, i conti non tornano e il Reddito di cittadinanza diventa un mistero. In attesa che il Governo invii al parlamento la nota di aggiornamento del DEF, Documento di Economia e Finanza,, utile forse per cominciare a chiarire importi, meccanismi di funzionamento e soprattutto coperture del cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, la battaglia di cifre diventa ...

Reddito di cittadinanza : a chi spetta - quando parte - per cosa si può spendere : Laura Castelli , viceministra dell'Economia, ha però rilasciato diverse anticipazioni su vari aspetti riguardanti il Reddito di cittadinanza: tempi, requisiti e altri dettagli tecnici. Ecco quali. ...

Reddito di cittadinanza - il giuslavorista : “Ecco tutte le incognite. Dalla platea di beneficiari a come finanziarlo in futuro” : Dopo la Nota al Def il progetto di Reddito di base – il basic income – sembra farsi più concreto, anche se molti aspetti sono ancora da chiarire. Non se ne conoscono con precisione i contorni, ma dovrebbe ispirarsi al vecchio d.d.l. n. 1148 presentato nella scorsa legislatura dai 5 stelle, che prevedeva un progetto molto avanzato, con un Reddito di base pari ai 3/5 del Reddito familiare medio, proporzionato al nucleo familiare, senza vincoli di ...

Conte : orgoglioso di Reddito cittadinanza - non è assistenziale : Assisi, 4 ott., askanews, - 'In queste settimane abbiamo lavorato intensamente per progettare la società che vogliamo. Non ci siamo limitati ad approvare un mero documento contabile, in cui inserire ...

Il "nuovo" Def in Parlamento - ma è guerra di cifre Salvini : "A Reddito cittadinanza 8 mld" - M5s : "No - 10" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Reddito di cittadinanza - un’opportunità per i rom (forse 10mila) che ne beneficeranno : Affermare che il Reddito di cittadinanza andrà anche a sardi e ai pugliesi, rappresenta un atto di assoluta banalità. Dire che ne beneficeranno anche i rom, pur restando nell’ovvietà, nell’Italia del 2018 scatenerebbe un putiferio. Se ne è avuta la prova nei giorni scorsi quando, intervistato a Radio Campus Cusano, dietro precisa domanda, mi sono limitato a dire che “Circa un settimo dei rom vive nei campi, sono circa 5000 con ...

Reddito di cittadinanza : ci sono 9 miliardi (+1) e con card “anonima”. Pil per il 2019 a +1 - 6% : Le tabelle della nota di Aggiornamento al DEF, visionate in anteprima da Fanpage.it, confermano che per il Reddito di cittadinanza sono previsti 9 miliardi di euro per i prossimi 3 anni (con un miliardo l'anno per i centri per l'impiego). Per il 2019 5,2 miliardi per il superamento della Fornero, che diventeranno 7 nel biennio successivo.Continua a leggere

