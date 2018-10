Chi è la bellissima moglie di Lorenzo Pellegrini? Ecco Veronica Martinelli | la stupenda

Chi è Giada Ormando? Ecco la bellissima corteggiatrice che ha fatto piangere Lorenzo a Uomini e Donne [GALLERY] : Giada Ormando è la bellissima corteggiatrice di Luigi e Lorenzo a ‘Uomini e Donne’: conosciamo meglio la meravigliosa bolognese Giada Ormando è una delle protagoniste di ‘Uomini e Donne‘. Nonostante la ragazza fosse in mezzo ad un parterre di corteggiatrici dalla bellezza mozzafiato, la sensuale Giada si è fatta notare su tutte sia da Luigi Mastroianni che da Lorenzo Riccardi. I due tronisti hanno messo gli occhi ...

Chi è Viviana Vizzini? La bellissima corteggiatrice di Luigi e Lorenzo protagonista a ‘Uomini e Donne’ [GALLERY] : Viviana Vizzini è la splendida nuova corteggiatrice di Luigi e Lorenzo a ‘Uomini e Donne’: conosciamo meglio la bellissima siciliana Viviana Vizzini è una delle protagoniste di ‘Uomini e Donne‘. Nonostante la ragazza fosse in mezzo ad un parterre di corteggiatrici dalla bellezza mozzafiato, la sensuale Viviana si è fatta notare su tutte sia da Luigi Mastroianni che da Lorenzo Riccardi. I due tronisti hanno messo ...

Real Madrid-Roma - Vucinic ricorda l’impresa del 2008 : “Sensazione bellissima - ecco Chi segna stasera” : Real Madrid-Roma è una gara che evoca tanti bei ricordi per i tifosi giallorossi. Uno di questi risale al precedente datato 5 marzo 2008, quando la squadra allora guidata da Luciano Spalletti sbancò il “Bernabeu” al 90′ grazie al gol di Mirko Vucinic, sancendo la qualificazione ai quarti di finale di Champions. Proprio l’ex attaccante della Roma ha ricordato quella gara sulle colonne della Gazzetta dello Sport: ...

La moglie di MarChisio è ancora in vacanza in Sardegna : lei è bellissima [FOTO] : 1/4 Instagram ...

Lady Montolivo è bellissima : “aspettiamo un masChietto - lo sognavamo” [GALLERY] : 1/6 ...

Chi è Marcella Esposito? Bellissima e pronta a mettersi alla prova - la fidanzata di Fabio Coconuda a Temptation Island [GALLERY] : Fabio Esposito e la sua fidanzata Marcella parteciperanno all’edizione Vip di Temptation Island, conosciamo meglio la ragazza famosa per essere la dolce metà del manager di Coconuda Fabio Esposito è il cuore pulsante del brand di abbigliamento Coconuda, ma per circa un mese smetterà i panni da manager della sua azienda per mettere alla prova i suoi sentimenti per la fidanzata Marcella Esposito. Il duo, annunciato oggi come ultima ...

Tutto può succedere - Chiude i battenti la fiction di RaiUno e i fan si arrabbiano : “Maledetti - era bellissima”. E anche Rita Dalla Chiesa dice la sua : Dopo tre stagioni e quarantadue episodi Tutto può succedere saluta il pubblico di RaiUno e non avrà una nuova stagione. Lunedì 6 agosto è stata infatti trasmessa l’ultima puntata con protagonista la famiglia Ferraro vista da 2.716.000 telespettatori e il 15.7% di share. La fiction, tratta dal fenomeno americano Parenthood, con Pietro Sermonti, Camilla Filippi, Alessandro Tiberi e Maya Sansa ha conquistato con facilità la critica e una ...

Tutti conosciamo la bellissima Serena Autieri. Ma il marito? Ecco Chi è - e che fa - : Il debutto nel mondo dello spettacolo per la Autieri, classe 1976, è arrivato a fine anni Novanta e oggi, a 42 anni, vanta un curriculum di tutto rispetto tra serie tv, come 'Un posto al sole' o 'L'...

Tutti conosciamo la bellissima Serena Autieri. Ma il marito? Ecco Chi è (e che fa) : Vedremo prossimamente Serena Autieri, attrice napoletana amatissima, in una fiction su Raiuno. Lavori in corso, ma “non posso ancora dire quale”, precisa lei all’Ansa, anche se stando alle indiscrezioni sul web con tanto di foto dal set, si tratta di Un passo dal cielo 5 con Daniele Liotti. Poi, sempre in autunno, tanto teatro, “che per me è come una casa”, dice ancora. Di recente l’Autieri è tornata al ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ITALIA SEI BELLISSIMA! Doppio oro vicino nella ginnastica - battiamo la GB nell’inseguimento masChile! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 3 agosto), rassegna multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Oggi si assegnano le prime medaglie e l’ITALIA vuole essere assoluta protagonista in un giornata che potrebbe essere davvero campale. Giorgio Minisini insegue la consacrazione continentale nel nuoto sincronizzato dopo l’apoteosi iridata, ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ITALIA SEI BELLISSIMA! Doppio oro nella ginnastica - battiamo la GB nell’inseguimento masChile! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 3 agosto), rassegna multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Oggi si assegnano le prime medaglie e l’ITALIA vuole essere assoluta protagonista in un giornata che potrebbe essere davvero campale. Giorgio Minisini insegue la consacrazione continentale nel nuoto sincronizzato dopo l’apoteosi iridata, ...