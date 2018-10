Andrea Agnelli scrive agli azionisti bianconeri in vista dell' assemblea che ridisegnerà

Juventus - la lettera di Andrea Agnelli agli azionisti : “prossimi 6 anni cruciali” : Juventus, la lettera di Andrea Agnelli è apparsa oggi sul sito ufficiale del club bianconero, il presidente ha parlato del futuro della società e delle ambizioni juventine Juventus, la lettera di Andrea Agnelli: “Cari Campioni d’Italia, il progetto di bilancio, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rappresenta la fotografia istantanea di una società, la Juventus, che ha saputo in questi anni crescere sia sul campo, con ...

Juventus - la lettera di Andrea Agnelli agli azionisti : 'Siate orgogliosi di questa epoca' : Il Presidente, Gaetano Miccicché, sta improntando questi primi mesi nel suo nuovo incarico ad uno stile manageriale, tipico del mondo da cui proviene, quello imprenditoriale e finanziario, che è ...

Beppe Marotta - giallo Juventus. Italo Cucci : 'Perché Andrea Agnelli l'ha cacciato' : Ci potrebbe essere un motivi puramente 'personale' dietro la cacciata di Beppe Marotta dalla Juventus . A sostenerlo è Italo Cucci , editorialista principe del Quotidiano nazionale nonché storica ...

Andrea Agnelli vuole Massimo Moratti alla presidenza della Fgci : La Lega di serie A sta pensando di candidare l'ex proprietario e presidente dell'Inter, Massimo Moratti , alla presidenza della Figc : l'idea è del presidente della Lega, Gaetano Micciché, di Andrea ...

Juventus - dietro la rottura tra Beppe Marotta e Andrea Agnelli l'ombra di Milena Gabanelli : l'ombra di Milena Gabanelli sull'addio di Beppe Marotta alla Juventus . L'ipotesi, clamorosa, si è affacciata sui social e sui forum nelle ultime ore, dopo che la giornalista ha annunciato che lunedì ...

Juventus - Andrea Agnelli : gestione dopo Marotta si baserà su sistema deleghe : L'esclusione dell'attuale AD e direttore generale Beppe Marotta dalla lista per il rinnovo del cda non cambierà il modello di gestione della Juventus, basato su tre pilastri , sport, ricavi e servizi, la cui responsabilità sarà affidata a tre manager, garanzia di continuità. Lo ha detto il presidente della società bianconera Andrea Agnelli, in una dichiarazione a margine ...

Juventus - Andrea Agnelli fa fuori pure Marotta : adesso inizia davvero la sua era : Il potere logora chi non ce l’ha, si dice. Alla Juventus vale il contrario: chi ne ha troppo, prima o poi viene fatto fuori. L’ultimo della lista, il più clamoroso, è Beppe Marotta: l’amministratore delegato dei bianconeri, la firma dei sette scudetti consecutivi, il manager migliore d’Europa (appena premiato al World Football Summit) messo alla porta dall’oggi al domani. Lo ha cacciato Andrea Agnelli, presidente e sempre più padre-padrone della ...

Juventus - Lippi : Andrea Agnelli ha fatto come il padre : Ha una rosa di grande livello e i giocatori hanno capito che se vogliono far vedere quanto valgono al mondo devono stare in squadre con grandi campioni, magari giocando un po' di meno'., in ...

CdA Juve - nessun nome nuovo. Alle 11.30 parla Andrea Agnelli : nessun nuovo ingresso nel CdA nella Juventus , ma al momento solo due uscite. In vista della prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti, in programma il 25 ottobre , Exor , società della famiglia ...

Juventus choc - lascia Beppe Marotta. Non va tutto liscio : le voci su Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo : ... la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. Rimarrò nella Juve come direttore generale dell' area sport. Per ...

Andrea Agnelli - la proposta clamorosa sulla serie A : via dall'Italia - dove vuol giocare : 'Vogliamo portare la serie A in America: disputare un match del campionato in trasferta, sulla scia di quanto fatto da Nfl e Nba e di quanto pensato per la Liga da Javier Tebas'. Questo il pensiero ...

Andrea Agnelli presenta le novità proposte dall’ECA : i calendari internazionali - la terza competizione europea e la Superlega : Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell’ECA, è intervenuto all’interno del World Football Summit, affrontando alcuni argomenti caldi Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell’ECA, ha parlato al World Football Summit, tirando in ballo questioni molto interessanti. Il primo obiettivo di Agnelli è mirato al peso dei club nella composizione dei calendari internazionali: “L’obiettivo primario a breve termine è ...

Juventus - Andrea Agnelli scatenato su Twitter : il post del presidente bianconero : Juventus, il presidente Andrea Agnelli ha twittato una delle immagini simbolo della serata di Valencia in Champions League La Juventus è uscita rafforzata dalla trasferta di Valencia. La vittoria al Mestalla in dieci uomini dopo il rosso a Cristiano Ronaldo, ha compattato il gruppo bianconero e di questo il presidente Agnelli ne è fiero. Proprio il patron della Juventus, ha twittato una foto molto significativa, con Mandzukic, ...

Andrea Agnelli spiega al Financial Times il modello di business della Juve : Cristiano Ronaldo rappresenta un acquisto mirato al raggiungimento di un determinato risultato sportivo o volto ad accrescere la propria forza economica? Probabilmente entrambi. Se lo scopo sportivo ...