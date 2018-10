La dislessia non è sola | come riconoscere tutti gli altri i disturbi dell’apprendimento

vanityfair

: RT @ediz_erickson: Le persone con #DSA sono intelligenti e non hanno problemi a capire le cose, ma hanno delle difficoltà proprio nelle are… - soniarizzini : RT @ediz_erickson: Le persone con #DSA sono intelligenti e non hanno problemi a capire le cose, ma hanno delle difficoltà proprio nelle are… - RobertaGasperi1 : RT @ediz_erickson: Le persone con #DSA sono intelligenti e non hanno problemi a capire le cose, ma hanno delle difficoltà proprio nelle are… - Oriz69 : RT @ediz_erickson: Le persone con #DSA sono intelligenti e non hanno problemi a capire le cose, ma hanno delle difficoltà proprio nelle are… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Orlando BloomTom CruiseJohn KennedyWalt DisneyJohn LennonLeonardo da VinciAlbert EinsteinCaitlyn JennerHenry WinklerMuhammed AlìMikaAgatha ChristiePablo Picasso«Per tanti anni ho pensato di essere stupido, senza rendermi conto che ero solo un pesce su un albero». Mika ha raccontato tante volte dellache da bambino lo faceva sentire diverso. Lo stesso ha fatto Lapo Elkann: «Dai professori, ma anche dalla famiglia, venivo percepitoun problema. Lami ha fatto sentire uno sfigato». È la stessa sensazione che provano alunni e genitori quando dagli insegnanti si sentono dire: «Il bambino è molto intelligente. Non riesco a capire il motivo per cui non riesce a stare al passo con gli». Il motivo per cui un bambino molto intelligente non riesce a seguiregligià alla scuola elementare non è uno, sono tanti e si raccolgono in una sigla: DSA,...