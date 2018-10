Come si chiama il cane di Striscia la Notizia? Curiosità e storia

L'idea di Cairo : 'Var Come nel volley - ai tecnici la possibilità di chiamarne l'intervento' : 'Penso che sarebbe giusto, come fanno ad esempio nella pallavolo o in altri sport, avere la possibilità di chiamare il Var . Dobbiamo usarlo di più, dobbiamo dare almeno un'opportunità ad allenatore ...

Il Ministero convoca il sindaco di Genova sbagliato e Di Maio scherza con quello giusto : “Io so Come si chiama” : “Sebbene il mio Ministero abbia sbagliato, io so come si chiama”. Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, scherza col sindaco di Genova, Marco Bucci, dopo che il Mise aveva convocato, per una riunione sui cassaintegrati dell’Ilva con sede in Liguria, l’ex primo cittadino Marco Doria. L'articolo Il Ministero convoca il sindaco di Genova sbagliato e Di Maio scherza con quello giusto: “Io so come ...

Jimmy Bennett da Giletti : «Asia Argento mi ha violentato - la chiamavo mamma : è Come Weinstein» : «Asia Argento mi ha violentato». Lo ha detto Jimmy Bennett, l'attore e musicista che aveva accusato la Argento di averlo molestato sessualmente quando era minorenne, ospite in...

Jimmy Bennett da Giletti : «Asia Argento mi ha violentato - la chiamavo mamma : è Come Weinstein» : «Asia Argento mi ha violentato». Lo ha detto Jimmy Bennett, l'attore e musicista che aveva accusato la Argento di averlo molestato sessualmente quando era minorenne, ospite in...

Jimmy Bennett da Giletti : «Asia Argento mi ha violentato - la chiamavo mamma : è Come Weinstein» : «Asia Argento mi ha violentato». Lo ha detto Jimmy Bennett, l'attore e musicista che aveva accusato la Argento di averlo molestato sessualmente quando era minorenne, ospite in...

Jimmy Bennett : "Asia Argento? La chiamavo mamma e mi ha violentato. Lei Come Weinstein" : "Sì Asia mi ha violentato, è stato un rapporto completo". Jimmy Bennett, l'attore e musicista rock californiano che ha accusato Asia Argento di averlo molestato sessualmente quando era minorenne, rilancia questa sera in tv, ospite in esclusiva mondiale di Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti su La7. "C'è una perfetta corrispondenza tra lo schema Asia e lo schema Weinstein. Anche Asia - dice - ha abusato del ...

Danilo Toninelli - l'ultimo capolavoro : Come chiama Luigi Di Maio in radio : l'ultimo piccolo capolavoro di Danilo Toninelli , il ministro grillino delle Infrastrutture campione di gaffe, è arrivato per radio. Era infatti intervistato a 24 Mattino , su radio 24, da Maria ...

Romina Carrisi - la 'sconcertante' rivelazione : Come la chiamano in famiglia Al Bano - Romina Power e la Lecciso : come chiamano in famiglia Romina Carrisi Junior ? Loredana Lecciso , ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live , si è lasciata sfuggire una indiscrezione forse nota solo agli aficionados del gossip ...

Astronavi Come auto da corsa - per la Nasa la tentazione si chiama pubblicità : Ma voi ve lo immaginate uno Space Shuttle che prima di sparire in orbita a 6 mila km/h mostra su un bell’adesivo targato Red Bull? Oppure un Luca Parmitano qualsiasi che, in stile Chiara Ferragni, fa il testimonial di un brand di intimo o magari di Netflix, su un cartellone pubblicitario nei sotterranei della metro… beh voi magari non ve lo immaginate, ma Jim Bridenstine, amministratore dell’agenzia spaziale americana, ...

Terza fascia ATA - si parte con le supplenze : Come si viene chiamati : Sono iniziate le convocazioni dalle graduatorie di Terza fascia per le supplenze ATA, del corrente anno scolastico, 2018/2019. In alcune province risultano essere esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia, come per esempio Caserta (nota del 10/09/2018), e si procede a convocare dalla Terza fascia. Molti aspiranti ATA si chiedono come si viene chiamati e in che modo avvengono le convocazioni. Ecco di seguito alcune utili indicazioni per ...

Vieni da me - atroce gaffe di Caterina Balivo : Come chiama Claudia Gerini - gelo siderale in studio : Prima papera di stagione: Caterina Balivo chiama Claudia Gerini , ospite in studio a Vieni da me , 'Signora Ferilli'. La simpatica attrice ci ride su e anzi si dice molto lusingata per l'involontario ...

Arsenal - Bellerin si sfoga : "I tifosi mi chiamano 'lesbica' per Come porto i capelli" : Il terzino spagnolo ha raccontato al 'Times' del difficile rapporto coi supporter dei Gunners: "Se sei diverso, diventi un bersaglio"

Da oggi è possibile registrare le chiamate su Skype - ecco Come : Microsoft l’aveva promessa poco più di un mese fa, e finalmente ora è arrivata: la possibilità di registrare chiamate e videochiamate effettuate su Skype da oggi è realtà per chiunque scarichi la nuova versione dell’app di messaggistica istantanea, o quasi. Paradossalmente infatti la nuova funzione è al momento disponibile sugli smartphone e tablet Android e iOS, nonché su computer laptop e desktop ad eccezione però di quelli dotati ...

Principe Harry e Meghan Markle : ecco Come hanno chiamato il loro nuovo cucciolo di Labrador : Potrebbe essere stato ispirato da un viaggio The post Principe Harry e Meghan Markle: ecco come hanno chiamato il loro nuovo cucciolo di Labrador appeared first on News Mtv Italia.